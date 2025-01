Jeden z hlavních komunistických ideologů Jan Fojtík loni v září zemřel

14:44

Komunistický politik Jan Fojtík, který byl v dobách normalizace tajemníkem ústředního výboru strany, loni v září zemřel. Bylo mu 96 let. Serveru Blesk.cz to řekl politik KSČM Josef Skála. Fojtík v posledních letech života čelil trestnímu stíhání za to, že měl spoluzavinit smrt a zranění několika lidí na československých hranicích. Stíhání ale bylo zastaveno, podle znalců nebyl Fojtík schopen trestní řízení chápat.