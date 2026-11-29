„Kritiku prezidenta chápu jako pochvalu naší práce,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Okamura.
Pavel v nedělním rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že počínání SPD je pro republiku ohrožující, a apeloval na pomoc napadené Ukrajině. Podle Okamury se jeho hnutí však snaží dodržovat vlastní závazky, což dle jeho slov dříve nebylo zvykem.
„SPD dodržuje program a předvolební sliby i navzdory tlaku okolí,“ pochlubil se Okamura.
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Zůnovy kroky jsou destruktivní a škodí České republice, prohlásil Pavel
Dodal také, že SPD nechce posílat české peníze ani vojáky na Ukrajinu a odpovědně hospodaří s veřejnými penězi, bez korupce či zmanipulovaných zakázek.
Redakce iDNES.cz s žádostí o reakci na kritiku prezidenta Pavla oslovila také ministra obrany Jaromíra Zůnu i premiéra Andreje Babiše. Na jejich vyjádření zatím čeká.
Pavlovi se kromě nedostatečné podpory Ukrajiny ze strany SPD nelíbí také personální změny v rámci rezortu obrany, k nimž patřilo například listopadové odvolání generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Prezident se vymezil také proti Zůnovu bránění náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu.