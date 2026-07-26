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Je to past, snížit deficit za rok z 310 na 150 miliard nejde, zlobí se Babiš

Josef Kopecký
  20:22
Veto prezidenta Petra Pavla vůči zákonu, jímž chce vláda ANO, SPD a Motoristů sobě rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti, nemá podle premiéra Andreje Babiše žádný ekonomický smysl. „Pan prezident vlastně říká, že deficit má být maximálně 150 miliard. A to je ta vlastně past a nášlapná mina, kterou připravila Fialova vláda,“ prohlásil Babiš.

„Ten zákon vlastně říká, že musíme snížit deficit. A my ho proto musíme rozvolnit, jinak se nedá udělat rozpočet. Tvrzení, že si děláme, co chceme, a že budeme plýtvat a rozhazovat, je lež. Je to sprostá lež,“ řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.

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„Jak máme snížit deficit z jednoho roku na druhý z 310 na 150 miliard? Samozřejmě to nejde. Nejde, je to vyloučeno a je to samozřejmě ohrožení všeho,“ uvedl předseda vlády.

Ptá se, zda se má přestat stavět nová hlavní budova fakultní nemocnice v Olomouci, chirurgický pavilon v Hradci Králové nebo centrální urgentní příjem v Thomayerově nemocnici v Praze. „Nebo máme přestat stavět dálnice a obchvaty? Tak mi řekněte které,“ ptá se premiér.

Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš

Babiš vypočítává i náklady v resortu práce a sociálních věcí. „722 miliard na důchody, 50 miliard na dávky nemocenského pojištění, příspěvek na péči 47 miliard, dávky sociální podpory 37 miliard. To všechno máme zastavit, to všechno máme ukončit. A proč? Protože někdo si tady dělá politickou kampaň na znovuzvolení? No určitě ne,“ prohlašuje Babiš.

Prezident Petr Pavel vetoval ve středu novelu rozpočtových zákonů. Důvodem je podle prezidenta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila vláda Andreje Babiše přes veto Senátu, umožňuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky.

Koalice kvůli přehlasování Pavlova veta svolá v srpnu poslance, uvedla Schillerová

Prezident tím podle Babiše jen potvrdil, že je lídrem opozice a Pavlův krok označil za aktivistické veto. Zákon dostane k novému hlasování Sněmovna. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě může prezidentovo veto přehlasovat nejméně 101 hlasy poslanců.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě svolá schůzi Sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Pavla. Schůze se má uskutečnit 25. srpna.

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