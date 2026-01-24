Je to jediná Babišova výhra od doby, kdy vede vládu, napsal Rakušan

„Znovuzvolení do čela ANO je zatím jedinou výhrou Andeje Babiše ode dne, kdy stanul v čele vlády. Stejnou suverenitu, jakou projevuje mezi svými věrnými, by měl ukazovat, když jde o zájmy naší země,“ napsal na sociální síti X Rakušan.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel považuje znovuzvolení Babiše ne za politickou volbu, ale za interní rituál. „Který má zakrýt to, že tam neprobíhá normální demokratická soutěž. ANO není standardní strana, ale podnikatelský projekt postavený kolem jednoho muže. Udělali maximum, aby to nevypadalo na 100 procent, ale přesto: Divadlo nevyšlo,“ uvedl pro ČTK.
Premiér Andrej Babiš na sněmu ANO neměl při volbě předsedy hnutí soupeře. Dostal 196 hlasů od 209 delegátů, proti byli dva a zdrželo se jedenáct účastníků sněmu.
Soupeře při volbě jeho zástupce neměl ani první místopředseda ANO Karel Havlíček. Dostal 207 od 209 delegátů, dva se zdrželi. Havlíček tak dostal více hlasů než předseda hnutí.