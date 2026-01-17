Proč peníze nesmrdí a kujón je neplodný. Slova a fráze, jejichž původ vás překvapí

Josef Hympl
  17:00
Překladatelka a korektorka Markéta Gregorová, na sociálních sítích známá pod pseudonymem Jazykovědma, říká, že největší úspěch má mezi jejími fanoušky vysvětlování původu slov. Neřest třeba kdysi znamenala tření ryb. Slovo drůbež se ve středověku používalo jako označení pro drobné ryby. Chlév znamenal hrob. Pitomý byl zase výraz pro ochočené zvíře.

Slovo přehršel neznamenalo tak jako dnes „hodně“, ale pravý opak – tedy málo, jen něco „přes hrst“…

A jak je to s některými dalšími výrazy?

Mít něco za lubem

Tedy mít tajný úmysl, skrytý plán, co není na první pohled zřejmý. Jako lub se dříve označoval kryt mlýnských kamenů. Za ním při mletí obvykle ulpěla trocha mouky, kterou si mlynář ponechal, tedy měl ji za lubem a zůstala mu.

Love. Co dnes vládne světu? Love! Ne, nejde o anglický výraz pro lásku, nýbrž o peníze, což je slovo pocházející z romštiny. Tak ať se vás drží love i love!

