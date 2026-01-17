Slovo přehršel neznamenalo tak jako dnes „hodně“, ale pravý opak – tedy málo, jen něco „přes hrst“…
A jak je to s některými dalšími výrazy?
Mít něco za lubem
Tedy mít tajný úmysl, skrytý plán, co není na první pohled zřejmý. Jako lub se dříve označoval kryt mlýnských kamenů. Za ním při mletí obvykle ulpěla trocha mouky, kterou si mlynář ponechal, tedy měl ji za lubem a zůstala mu.
Love. Co dnes vládne světu? Love! Ne, nejde o anglický výraz pro lásku, nýbrž o peníze, což je slovo pocházející z romštiny. Tak ať se vás drží love i love!