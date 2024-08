Hoststvo je pseudoslovo. Čeština je rodový jazyk, říká jazykovědec Oliva

Česká televize tento týden některé překvapila, když na sociálních sítích použila ve snaze být více inkluzivní slovo hoststvo. Co na tento tvar jako jazykovědec říkáte?

Že je nenáležitý. Nepatří do češtiny zaprvé proto, že není součástí běžné slovní zásoby. A zadruhé není pseudoslovo hoststvo utvořeno podle pravidel české slovotvorby.

Podstatná jména končící na -stvo nebo -ctvo se tvoří vždy od jmen přídavných. Čeština přitom nezná přídavná jména hostský, hostný nebo hostový. Čili hoststvo není podle pravidel českého jazyka dobře utvořeno.

Je to i důvod, proč Internetová jazyková příručka uznává slova jako občanstvo, čtenářstvo nebo diváctvo?

Samozřejmě, protože je občanský, čtenářský, divácký a tak dále. Od těchto přídavných jmen se poté utváří podstatné jméno.

Ani slovo hostka není spisovné. Host má zahrnovat všechny bytosti nehledě na rod...

Čeština je jazyk rodový, který rozlišuje rod i u věcí, kde to nemá žádné biologické nebo jiné opodstatnění. Máme ten stůl, ale tu židli nebo to křeslo. Z toho je vidět, že mluvnický rod českých slov může, ale tak jako v uvedených příkladech nemusí, souhlasit s jejich rodem přirozeným.

Takovým případem je i slovo host. To je mluvnicky rodu mužského, ale z toho nijak neplyne, že by příslušná osoba musela být muž. Mimochodem zrovna tak, jako osoba nemusí být vždy žena.

Stejně jako celebrita...

Přesně tak, dalším příkladem by byla třeba slova celebrita nebo hvězda, kde se také používá rod ženský. Když je někdo celebrita nebo popová hvězda, tak to může být i muž, byť podstatné jméno je rodu ženského.

Existují pokusy se rodům vyhýbat. Je to v češtině podle vás proveditelné?

Pokud češtinu budeme znásilňovat, tak to v mnoha případech nějak půjde. Já jsem však velmi přesvědčen, že to jde velmi proti duchu jazyka a že je to jazykově špatně.

Samozřejmě je pravda, že čeština měla vždy blouznivce, kteří snili o tom, že soudobá jazyková norma je špatná a že oni ji zlepší. To už bylo za Karla IV., za baroka nebo za obrození. Většinou se to neujalo, protože to byly nesmysly a živý jazyk to odvrhl. Myslím, že to takto dopadne i tentokrát.

Je ale možné, že se tato slova kodifikují? Možná i proto, že je média začnou více používat?

Jak říkal Antonín Novotný: „V socialismu není nic nemožného“, takže možné to je. Pokládám to ale za velmi nepravděpodobné.

Pokud zůstaneme u genderově neutrální češtiny, jak vnímáte slovesa končící X nebo *?

Chtěl bych, aby mi takové texty někdo nahlas přečetl. Základní forma jazyka je vždy forma mluvená, na ni pak navazují pravidla pravopisu, která nám říkají, jak tuto základní mluvenou formu převést do podoby psané.

A tady najednou dochází k hrubému nesouladu. Pokud bychom takovouto psanou formu přijali, což pokládám za nesmysl, tak budeme mít najednou psanou formu, které nic ve formě mluvené neodpovídá, ba dokonce neváhám říct, že to ani nejde vyslovit. Jsou to možná dobře míněné, ale velmi neodborné, neprofesionální a vlastně hloupé nápady.