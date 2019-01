Jazykovkám utíkají rodilí mluvčí i Češi, výuka angličtiny je neuživí

Poptávka zejména po firemních jazykových kurzech přitom rychle roste. „Řada firem nabízí jazykové kurzy jako samozřejmý benefit,“ říká Martin Borl, ředitel jazykové školy James Cook Languages. Jenže české jazykovky podle něj kvůli tvrdé konkurenci platí svým lidem nejméně ve střední Evropě.

Školy se obávají, že by tvrdý brexit mohl přimět k úvahám o odchodu další lektory. Právě Britové jsou totiž podle předsedkyně Asociace jazykových škol Marcely Hergesselové mezi zahraničními lektory v naprosté většině.

„Britské velvyslanectví zaznamenalo s blížícím se odchodem Británie z Evropské unie zvýšený počet hovorů britských občanů žijících v ČR na informační linku,“ potvrzuje obavy Britů zástupkyně britského velvyslance Lucy Hughes.

„Největší problém vidím v tom, že nikdo vlastně přesně neví, co se bude dít, pokud brexit proběhne bez uzavření dohody. Mohou se změnit daně, příspěvky na sociální pojištění, mohly by nastat problémy se zdravotním pojištěním, možné je i zavedení pracovních povolení. A pokud Británie zkomplikuje život Čechům žijícím na ostrově, pak můžeme očekávat podobné komplikace i pro Brity žijící Česku,“ uvádí Laura Gilbertová, která vyučuje angličtinu v jazykové škole James Cook Languages.

Pro řadu Britů bude podle ní rozhodující cena, kterou zaplatí za to, aby mohli zůstat. „Například za pracovní povolení nebo zdravotní pojištění – papírování, které s tím bude spojené,“ popisuje lektorka.

Konkurencí jsou základky

Fakt, že se obává právě vyšších finančních nákladů, není náhodný. Už nyní jazykovky přicházejí o zaměstnance zejména kvůli nízkým příjmům – své lektory totiž platí v podstatě stejně jako před deseti lety.

„Za tu dobu ale velmi stouply ceny bydlení i života, především v Praze. Práce lektora je pro ně stále méně finančně zajímavá,“ upozorňuje Borl. Navíc jazykovým školám vyrostli noví silní konkurenti. Čeští lektoři z nich odcházejí do veřejných škol, kde se v posledních letech zvyšovaly platy a podle vládního příslibu se ještě dále zvyšovat budou.

Rodilé mluvčí zase v době, kdy si kdekdo stěžuje, že na pracovním trhu chybějí lidé, přetahují za lepší peníze firmy z jiných oborů.

To je i příběh Jenifer, která přijela do Prahy před dvěma lety z Texasu. Lektorka ze zkušenostmi i z Asie pracovala v pražské jazykové škole do konce loňského školního roku. Klientů měla dost, mzda však nestačila stále rostoucím nákladům na bydlení a na život. Z Prahy se jí ale nechtělo – navzdory komplikacím se získáním pracovního povolení – má tu přítele.

„Našla jsem si práci jinde. Je mi to líto, protože učení mě baví, jenže to byl nejistý příjem. Stačilo, aby pár klientů odřeklo, a měla jsem problém zaplatit nájem,“ vysvětluje. Nechala si jen pár klientů, které učí po večerech.

Ceny půjdou nahoru

Právě takových případů, kdy zahraniční lektoři sice zůstali v České republice, ale našli si práci v jiné oblasti, podle Borla v posledních letech výrazně přibylo. „Mnoho jich navíc není vázáno smlouvou na hlavní pracovní poměr, takže mohou skončit poměrně rychle,“ dodává ředitel jazykové školy.

Lektoři tedy chybějí navzdory tomu, že zájem o práci u nás spíše roste. „Česká republika a zejména Praha jsou pro zahraniční lektory stále přitažlivé, vnímají nás jako bezpečnou zemi, nepovažují nás za xenofobní národ,“ upřesňuje Hergesselová. Aby si je jazykové školy udržely, zvyšují ceny.

„Kolegové z asociace už začali zdražovat, i do výběrových řízení ve firmách jdou s vyššími cenami,“ říká Hergesslová. Nárůst zatím odhaduje zhruba na 20 procent, ale bude podle ní pokračovat.