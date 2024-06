Servis gripenů bude stát miliardy. Před příletem F-35 musí na dvě generálky

Česko si 14 švédských letounů pronajímá za zhruba 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Česká vláda chce se Švédskem jednat o jeho prodloužení do roku 2035, kdy gripeny nahradí 24 amerických letounů F-35, jejichž nákup za 150 miliard korun vláda schválila loni v září a potvrdila podpisem na konci ledna.

Podle důvěryhodného zdroje redakce iDNES.cz bude cena pokračujícího pronájmu gripenů výrazně vyšší, než byla doposud, a přesáhne 2 miliardy korun. K tomu je ale třeba připočítat nákladnou modernizaci, jelikož veškerý servis platí Česko a není to jako například u většiny operativních leasingů aut, kdy nájemce hradí prakticky jen pohonné hmoty.

Švédské stroje jsou nyní staré dvacet let a pro jejich další nasazení a hlavně udržení schopností reagovat na moderní bojiště bude třeba rozsáhlých úprav. Ty ovšem přiblíží stávající stroje k nejmodernější verzi E, kterou Švédsko za výhodných podmínek obraně nabízelo.

Koordinace se stroji v NATO

„Od zavedení systému JAS-39 Gripen do výzbroje AČR dochází ke kontinuální modernizaci. Jedná se především o postupné vylepšování jak hardware, tak software, které je odrazem vývojových trendů ve vojenském letectví, požadavků na spolupráci v rámci NATO a dále zkušeností ze samotného provozu letounů,“ vysvětluje nutnost modernizace mluvčí armády plukovnice Magdalena Dvořáková.

„K modernizaci českých gripenů dojde tedy jak během současného smluvního vztahu do roku 2027, tak i v rámci připravovaného prodloužení provozu do roku 2035. Jedná se o standardní proces, který je uplatňován i u dalších typů současných nadzvukových letounů,“ dodává a potvrzuje dvě rozsáhlé modernizace.

Cena první je již známa, bude stát 1,028 miliardy korun a bude se týkat například systémů identifikace, zabezpečené komunikace, či schopnosti tankování za letu ve dne i v noci. Cena druhé bude otázkou vyjednávání, ale zde obrana tahá za kratší konec provazu, protože udržení schopností stíhacího letectva je nezbytné a americké stroje přiletí za dlouhou dobu.

Schopnosti dalece přesahují ruské stroje

Co vše bude potřebné do roku 2035 změnit, armáda nesdělila, ale vycházet se dá z modernizací, které zahájilo Švédsko u svých strojů. Ty budou řadu let fungovat bok po boku s nejnovější verzi Gripen E a proto je prakticky jisté, že rozsah modernizace bude podobný, ne-li zcela shodný.

Země tří korunek ve velkém balíku změní nejen výkon motorů, ale i avioniku, komunikační prostředky a také radar. Ten by měl být shodný s nejnovější generací E.

Švédský letoun včasné výstrahy ASC-890m v popředí Saab Gripen E.

Zmíněné modernizační prvky skloňuje výrobce SAAB dlouho. Špičkový radiolokátor PS-05/A Mark 5 výrazně posouvá detekční schopnosti stíhačky, navíc s novou aktivní anténou AESA a systémem vlastní ochrany EWS-39 Mark II z gripenu udělají stroj, který dalece přesahuje například současné možnosti ruského letectva.

Zvýšení výkonu tahu u motorů zajistí instalace nové jednotky digitálního řízení motoru s přepracovaným kompresorem, umožňujícím zvýšený průtok vzduchu. To vše doplní nová turbína s materiály, které odolají vyšším teplotám. Gripen se tak stane agilnějším a s větší schopností nést těžší podvěsnou výzbroj, včetně možnosti použití nových raket či řízených bomb.

Laicky řečeno, rozhodně nepůjde o stroj, který by patřil do starého železa. Srovnání snese například se stroji F-16 Block 70, které nedávno nakoupilo Slovensko a vkládá do nich naděje na desítky let. To vše ale bude stát nemalé peníze. Náklady nelze jednoznačně vyčíst, ale půjde o vyšší miliony euro za jeden stroj.