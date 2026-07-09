Debaty se zúčastnily čtyři české europoslankyně – Nerudová (STAN), Pokorná Jermanová (ANO), Markéta Gregorová (Piráti) a Kateřina Konečná (KSČM za Stačilo!). Političky v debatě odpovídaly mimo jiné na otázky ohledně možného vyslání českých vojáků na Ukrajinu.
Nerudová během diskuse připomněla prezidentskou debatu, ve které tehdy kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) na dotaz moderátora odpověděl, že by neposlal česká vojska na pomoc Polsku, pokud by ho napadlo Rusko. „Prezidentská kampaň,“ reagovala odmítavě na její slova Pokorná Jermanová.
„Já vás poprosím, paní Jermanová, jestli byste mohla vydržet do toho neskákat. Nikdo vám tady do toho neskákal,“ řekla pak Nerudová a vyzvala moderátorku, aby europoslankyni za hnutí ANO usměrnila. „Kdybych měla všechny vaše výroky dávat na stůl, tak bychom se hodně divili,“ reagovala Pokorná Jermanová.
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Názorová výměna pokračovala. „Paní Jermanová, já myslím, že to zvládnou některá zvířata někdy mluvit a někdy nemluvit, tak to zvládnete i vy,“ řekla Nerudová. Tato slova byla ale pro Pokornou Jermanovou zřejmě příliš a debatu v jejím závěru opustila. „Paní Řezníčková, já se omlouvám, odcházím z této debaty,“ vzkázala moderátorce.
Nerudová pak svou kolegyni z Evropského parlamentu znovu vyzvala, aby jí neskákala do řeči. „Ne, vy mě nebudete urážet do zvířat. To si zkoušejte někde jinde, děkuji vám,“ odpověděla Jermanová a debatu opustila. „Dámy, mírněme silná slova, mírněme osobní útoky,“ reagovala na spor političek moderátorka.
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Političky v diskusním pořadu řešily také závěry summitu NATO v turecké Ankaře nebo téma českých peněz určených do programu na zbraně pro Ukrajinu.
Odchody politiků z debaty nejsou úplnou výjimkou. V březnu například opustil diskusi ve slovenské televizi TA3 europoslanec Alexandr Vondra (ODS) po ostrém střetu se slovenským europoslancem Ľubošem Blahou (Směr-SD).