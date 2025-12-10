Byl u obřích smluv, dluží miliardu. Kdo stojí v pozadí vyšetřovaných státních zakázek

Podnikatel Jaroslav Veverka na archivním snímku z roku 2015.

Václav Janouš
Kdysi to byl vlivný podnikatel a majitel firmy projektující důlní techniku, elektrárny i majitel chomutovského hokejového klubu. K tomu stál u zrodu politické kariéry Mirka Topolánka a jejich spolupráce s Markem Dalíkem. Jenže pak se dostal do dluhů dosahujících stovek milionů korun a firma přišla o zakázky. Nyní pětašedesátiletý Jaroslav Veverka ale ze zákulisí velkých zakázek nezmizel.

Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu, která vyšetřuje největší zakázky Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, figuroval v pozadí právě Veverka. A část peněz končila na účtech, které ovládal. Redakce iDNES.cz díky dokumentům od policie, z insolvence a dalším důkazům sestavila aktuální profil Jaroslava Veverky, který má dnes obrovské starosti: je v insolvenci, přichází o majetek včetně vily v Česku i na Floridě a dluží téměř miliardu korun.

Veverkovi dluží stamiliony korun. „Celkově nároky přihlášených věřitelů činí celkem 914 122 187 Kč,“ zapsala do insolvence Alfa insolvenční. Částka má zahrnovat půjčky, dluhy bankám, směnky, dluhy na elektřině i vodě i dluhy řemeslníkům.

