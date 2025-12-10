Byl u obřích smluv, dluží miliardu. Kdo stojí v pozadí vyšetřovaných státních zakázek

Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu, která vyšetřuje největší zakázky Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, figuroval v pozadí právě Veverka. A část peněz končila na účtech, které ovládal. Redakce iDNES.cz díky dokumentům od policie, z insolvence a dalším důkazům sestavila aktuální profil Jaroslava Veverky, který má dnes obrovské starosti: je v insolvenci, přichází o majetek včetně vily v Česku i na Floridě a dluží téměř miliardu korun.
Veverkovi dluží stamiliony korun. „Celkově nároky přihlášených věřitelů činí celkem 914 122 187 Kč,“ zapsala do insolvence Alfa insolvenční. Částka má zahrnovat půjčky, dluhy bankám, směnky, dluhy na elektřině i vodě i dluhy řemeslníkům.