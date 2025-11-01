Pracuješ takzvaně na volné noze, nebo máš v Česku zaměstnavatele?
Pracuji v IT na IČO jako projektový manažer pro českou firmu. Jelikož je náš tým dost globální (máme kolegy v Čechách, Británii, Americe, Indii, Švýcarsku), potkávat se v kanceláři pravidelně stejně není možné. Fyzickou kancelář sice v Praze na papíře přiřazenou mám, ale sejdeme se v ní v podstatě jednou do roka na větší plánování, jinak do ní pokud vím nikdo moc nechodí.
Na základní a střední škole mají věci, které se mi moc líbí. Třeba děti si samy uklízejí třídu nebo servírují obědy a odvážejí a umývají nádobí.