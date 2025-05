Jste dětský psychiatr a soudní znalec, jenž se specializuje i na posudky dětí. Co vám proběhlo hlavou, když jste letos v únoru v televizi viděl případ šestnáctiletého útočníka, který v obchodě v Hradci Králové ubodal dvě prodavačky?

Bohužel to není ojedinělý případ. Máme tu například útok čtyřiadvacetiletého studenta na pražské Filozofické fakultě (v prosinci 2023 zde David Kozák postřílel 14 lidí a 25 dalších zranil, pak spáchal sebevraždu; počtem obětí se útok stal nejhorší masovou střelbou v moderních dějinách samostatného Česka, pozn. red.). Dále tu byl devatenáctiletý student střední školy, který zavraždil učitele mačetou. Nedávno v Rudolfově na jihu Čech zase žák 7. třídy vytáhl na učitelku pistoli. A k tomu neustále narůstá i šikana – vzpomeňme si na případ v Hodoníně. (Týrání a ponižování dvanáctileté školačky skupinou dětí a mladistvých. Posléze se zjistilo, že další dvanáctiletá dívka z vedlejší třídy plánovala, že nožem zavraždí několik spolužáků. V únoru se objevil další případ na Plzeňsku, kde dvě žačky na videu plánovaly, že pomocí úderů kamenem do hlavy ublíží své spolužačce, pozn. red.) A to nemluvíme o situacích, co se na veřejnost vůbec nedostanou.

Roste agresivita a absolutní bezcitnost. Jako by řada lidí měla svědomí v narkóze – otupělé a uspané. Je jim fuk, co se děje kolem nich. Ve společnosti se řeší kdeco, ale podobné problémy zůstávají až na posledním místě. Ve zprávách jen neustále slyšíme: „Problémy budeme monitorovat a ve střednědobém časovém horizontu přijmeme účinná opatření.“ Jenže místo skutečných kroků se všechno utápí v nekonečných floskulích. Když pak sedím u soudu a vysvětluji svůj znalecký posudek týkající se dětí, často mě napadá, že by spíš na lavici obžalovaných měli sedět rodiče nebo celá společnost.