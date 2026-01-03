Současná rychlost změn překonala lidskou schopnost adaptace, líčí profesor Kašparů

Žádný stroj, ani ten nejdokonalejší, nikdy nemůže nahradit lásku. A právě to je pro mě veliká naděje, že lidstvo nezmizí z planety, dokud bude existovat láska – opravdu jediná schopnost, která je typicky lidská a kterou žádná umělá inteligence nikdy nenahradí,“ říká kněz, psychiatr a spisovatel profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
„Žádný stroj – ba ani ten nejdokonalejší – nikdy nemůže nahradit lásku. A právě to je pro mě veliká naděje, že lidstvo nezmizí z planety, dokud bude existovat láska – opravdu jediná schopnost, která je typicky lidská a kterou žádná umělá inteligence nikdy nenahradí,“ říká profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů, jenž je mužem s největším počtem vysokoškolských titulů v Česku.

Jak se mění lidská povaha? Co říká na to, že dnes zhruba třetina Evropanů žije single? Proč už se „nenosí“ církevní křty, svatby, a dokonce ani pohřby? A co mu pomáhá udržet si víru a naději, když svět kolem působí chaoticky a zmateně?

Jak byste popsal dnešní svět z pohledu člověka, který je zároveň knězem a psychiatrem?
Z hlediska psychiatrického se svět zbláznil a z hlediska křesťanské víry a mého kněžského pohledu má svět stále naději.

Myslíte, že přelomová éra, v níž žijeme, která je spojená s nástupem umělé inteligence, proměnou ekonomiky a rozsáhlou digitalizací, se ještě více podepíše na myšlení celé společnosti?
Myslím, že ano. A ve velké míře. Myšlení bude mít vliv na prožívání a prožívání bude ovlivňovat jednání.

Přišla za mnou paní a ptala se, jestli by její dcera mohla chodit na náboženství. Zajímalo mě, ze které je třídy. Ona na to, že dcera už nechodí do školy, nepracuje, sedí doma, nerespektuje ji ani manžela, má potíže s policií, protože prodává drogy.

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

