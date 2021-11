Cena kremací roste, neočkovaní ohrožují rozpočty blízkých, hlásá Flegr

„V souvislosti s růstem cen plynu skokově stoupla cena za kremace. Neohrožujte rodinný rozpočet svých blízkých – nechte se očkovat!,“ radí na Twitteru Jaroslav Flegr všem neočkovaným.

Ten už přitom loni v říjnu varoval, že Česko čeká na podzim druhá silná vlna koronaviru, kvůli které zemře hodně lidí. „Doufám, že je má vláda připravené, protože vážně nevím, jak se to potom bude dělat. Nebudou tisíce mrtvých denně, ale stovky. I to ale stačí,“ řekl Flegr loni v říjnu.

Reagoval tím na slova ministra vnitra Jana Hamáčka, který 10. října 2020 v rozhovoru pro Právo uvedl, že bez tvrdších opatření budou v českých ulicích mrazáky na mrtvoly.

Favorit na nového šéfa ministerstva zdravotnictví Vlastimil Válek zase na začátku listopadu varoval, že s rostoucími čísly může přijít další lockdown. „Já už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce. Ale teď to tím smrdí,“ prohlásil Válek.

Lockdown ale v sobotu AntiCovid tým ve stanovisku pro ministerstvo zdravotnictví odmítl, stejně tak i povinné očkování. AntiCovid tým, který sestavila koalice SPOLU na pomoc současné vládě v boji proti koronaviru, totiž nechce rakouský model. Rakouská vláda v neděli schválila celostátní lockdown pro lidi, kteří nejsou očkovaní proti covidu nebo nemoc neprodělali. Nařízení platí od pondělí.

Poslední Vánoce

Jak avizoval Válek, výhledově hrozí, že žádné Vánoce nebudou, že se opět zavřou služby a omezí se život. S tím souhlasí také ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, lékař a poradce AntiCovid týmu koalice Spolu Marián Hajdúch.

„Bohužel to všechno spěje k tomu, že další Vánoce strávíme v práci (v nemocnici, pozn. red.). Není to věc, ze které bychom měli radost my, a už vůbec to není věc, ze které budou mít radost ti pacienti, kteří ty Vánoce tam stráví také. Pro některé to budou Vánoce poslední,“ řekl v rozhovoru pro SeznamZprávy.

Podle Hajdúcha Česko čekají těžké týdny, protože se objevuje velké množství dezinformací. „Navíc nejsme schopni přesvědčit dostatek lidí k tomu, aby se zaočkovali,“ upozornil na kritickou situaci a dodal, že Vánoce představují problém i pro zdravotníky, kteří už jsou neskutečně vyčerpaní.