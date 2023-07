KOMENTÁŘ: Když se názor vydává za fakt. O kazatelích pravdy a „zatmění“ Duška

Končí měsíc znamení Raka. V Česku přitom dle statistik každého třetího člověka postihne onemocnění, které právě písmeny R, A a K začíná. Ano, mluvím o rakovině. Zjednodušeně, toto onemocnění navštívilo, navštěvuje či navštíví každou českou rodinu.

Pocit, když se to stane, je ochromující, paralyzující i mobilizující. Chcete pootočit hodiny a vrátit vše do stavu „před“. Jeho či její boj se stává i vaším a každou buňkou doufáte, že situace „po“ nebude čítat u rodinného stolu o prostírání méně. Také si přejete, aby blízká osoba zvolila co nejúčinnější a nejlepší léčbu. Ať už zafunguje cokoliv.