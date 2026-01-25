Nestačím pokrývat poptávku, světoví lídři potřebují pomoc, říká exorcista

Římskokatolický duchovní a exorcista Jaroslav Brož (8. února 2024) | foto: ČTK

Matěj Svěrák
  13:06
Katolický kněz a bývalý děkan Jaroslav Brož se několik desítek let věnuje exorcismu. Jde o disciplínu, která si dává za cíl vymítat ďábla a další zlé síly z člověka označeného za posedlého. Brož v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje své povolání i údajný vliv démonů na svět. „Setkávám se s tím, že psychologie a psychiatrie narazí na určité meze, a potom se obracejí na exorcisty,“ říká.

Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy začínáte vyučovat démonologii pro veřejnost. Je to stále relevantní nauka, když máme psychologii a psychiatrii?
Je pravda, že psychologie a psychiatrie je schopná svými metodami rozkrývat interakce mezi osobami a i vnitřní procesy, které se v člověku dějí. Nicméně existují démonické bytosti, které nejsou vázány na tělo. Není to jen taková neosobní mlhovina zla, ale mají určitou svébytnost. Žádný vědecký výzkum jejich existenci neovlivní ani tím, že je bude třeba i v radikálním případě popírat. Jejich existenci prostě nevymaže.

Někteří lidé dokážou fascinovat a strhnout davy tak silně, že to lze těžko vysvětlit jenom přirozenou kapacitou jednoho člověka, který ve svém běžném životě nemusí být vždy úplně schopný.

