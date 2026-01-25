Nestačím pokrývat poptávku, světoví lídři potřebují pomoc, říká exorcista

Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy začínáte vyučovat démonologii pro veřejnost. Je to stále relevantní nauka, když máme psychologii a psychiatrii?
Je pravda, že psychologie a psychiatrie je schopná svými metodami rozkrývat interakce mezi osobami a i vnitřní procesy, které se v člověku dějí. Nicméně existují démonické bytosti, které nejsou vázány na tělo. Není to jen taková neosobní mlhovina zla, ale mají určitou svébytnost. Žádný vědecký výzkum jejich existenci neovlivní ani tím, že je bude třeba i v radikálním případě popírat. Jejich existenci prostě nevymaže.
Někteří lidé dokážou fascinovat a strhnout davy tak silně, že to lze těžko vysvětlit jenom přirozenou kapacitou jednoho člověka, který ve svém běžném životě nemusí být vždy úplně schopný.