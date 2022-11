Rétorika jako rétorika, zastal se Bašta páté kolony. S Ruskem by vyjednával

Přestože byl před revolucí Bašta disident a jeden z prvních signatářů Charty 77, seděl v porevolučních vládách, se kterými nejsou voliči SPD podle moderátorky Interview ČT24 spokojení. Bývalý diplomat na Ukrajině si přesto nemyslí, že by mu to mělo sebrat body v blížících se lednových volbách na Hrad.

„Pravda, ale to neznamená, že by mě voliči SPD neuznávali. Berou v úvahu, že jsem se choval slušně před listopadem i po něm. Taky jsem nespokojený s tím, co se děje nyní, a to delší dobu,“ řekl. S tím podle něj souvisí i protivládní postoje, které příznivci hnutí mají a projevují je i na facebookovém účtu poslance.

Přesto názory, které hraničí s pátou kolonou, nebo obsahují ruský narativ, nevnímá negativně. „Vyjádření na Facebooku nejsou vyjádření, která by dělala dobrou reklamu tomu, co je teď a v čem žijeme. Lidé jsou hluboce zklamání tím, co se děje. Beru rétoriku jako rétoriku – lidé hledají způsob jakým protestovat,“ obhajoval myšlenky lidí.

Na dotaz moderátorky, jestli mu nevadí termíny jako váleční štváči a podobně, odpověděl, že je to záležitost, se kterou je potřeba počítat a je nutné lidem vysvětlovat, že věci nejsou černobílé.

Rusko není teroristický stát

„Rusové mají přes šest tisíc jaderných hlavic, respekt si tím vymezují sami. Nemůžeme je obehnat Velkou čínskou zdí nebo je odeslat někam do Asie, musíme s nimi jednat. Platí zásadní věc: máme usilovat o dobré sousedství a když se někoho bojíte, nevede k tomu. Měli bychom se snažit Rusy respektovat, ale chovat se tak, abychom se jich nemuseli bát,“ míní.

Na dotaz, jestli je podle něj Rusko teroristický stát pak měl jednoznačnou odpověď: „Rusko se chová v poslední době ve válce tak, že by si zasloužilo různá označení, ale teroristický stát to není. Je to agresor – to je nepochybné, ale říkat o nějakém státu, navíc velmoci, že je to teroristický stát, je trochu nadnesené.“

Myslí si zároveň, že by válka na Ukrajině neměla pokračovat až do úplného konce, přestože napadenou zemi podporují Češi či Spojené státy americké. Mluvil o tom, že je potřeba boje zastavit a následně by Američané mezi oběma zeměmi měli vést jednání. Zdůraznil, že výsledek pak může být zcela odlišný od současného stavu, primární je ale nedopustit válku na evropském kontinentu.

Přestože mu moderátorka několikrát položila dotaz, jestli si myslí, že by s ukončením či přerušením bojů měly Rusku zůstat dobytá nebo aktuálně držená území, pokaždé se odpovědi na něj vyhnul.

Babišovi by Bašta abolici asi neudělil

V závěrečné anketě dotazů mimo jiné zmínil, že by neudělil abolici Andreji Babišovi. „Asi ne. Věřím spíš ve spravedlivý soud,“ řekl s tím, že nový náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka byl dobrou volbou.

Kromě toho by neměl ani problém se zveřejněním zprávy o svém zdraví a rudým trenkám vyvěšeným na Hradě, činu skupiny Ztohoven, by se podle svých slov zasmál.

Pravomoci prezidenta republiky označil za měkké, jeho vizí na záchranný pás v době zdražujících se energií je zastropování energií u výrobců, nikoliv spotřebitelů.