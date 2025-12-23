Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme

Minulý týden na své první tiskové konferenci v roli ministra obrany za SPD Jaromír Zůna uvedl, že Rusko je ve válce na Ukrajině agresor. Podpořil také koupi stíhaček F-35 a médiím sdělil, že dostal pozvánku na Ukrajinu. To v hnutí způsobilo bouři. V úterý na videu s předsedou poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou svoje vyjádření odvolal. Pozvánku na Ukrajinu prý odmítl.
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Zůna po jmenování ministrem podle svých slov obdržel pozvánku na Ukrajinu. Na tiskové konferenci v minulém týdnu uvedl, že Ukrajinu navštíví, nejprve se však vydá na Slovensko. Prohlásil také, že Rusko je ve válce agresorem a podpořil nákup stíhaček F-35, které potvrdila minulá vláda Petra Fialy z ODS.

Nyní však svá slova odvolal ve videích, které nahrálo SPD na sociální sítě. V nich Zůnu vyzpovídává místopředseda hnutí Radim Fiala. „Pane ministře, hodně se mluví o tom, že jste dostal pozvánku na Ukrajinu, jak to tedy je?“ ptá se Fiala ministra, který v odpovědi říká, že pozvánku odmítl a nakonec nikam nepojede.

Okamura úkoloval, jak skončit v muniční iniciativě. Zůna i novináři museli mlčet

V dalším z videí se Zůna vyjadřuje k nákupu amerických stíhaček. „O budoucnosti pořízení letounů F-35, které objednala předchozí Fialova vláda, rozhodne nový kabinet. Ministerstvo obrany bude připraveno doručit podklady a analýzy pro rozhodnutí o budoucnosti projektu včetně možnosti odstoupení od smlouvy,“ sdělil nyní ministr obrany.

Zůna čelí kritice politiků i voličů SPD

Videa hnutí SPD zveřejnilo po kritice voličů a straníků, kterým se nelíbila Zůnova slova o podpoře Ukrajiny. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ zlobil se o víkendu poslanec Jindřich Rajchl (PRO), který je členem klubu SPD.

„Jsem váš volič od počátku, co jste vstoupil do politiky. Před volbami jste sliboval ukončení podpory Ukrajiny. Proč tedy váš kůň na ministerstvu obrany prohlásil podporu Ukrajiny? Jste křivák,“ napsal například volič SPD Miloš pod jedno z Okamurových videí v sobotu.

Voliči SPD tepou Okamuru kvůli Zůnovi. Jsem připraven převzít resorty, říká Rajchl

Už po Zůnově vyjádření na tiskové konferenci v minulém týdnu a po následném rozhovoru pro iDNES.cz Radim Fiala uvedl, že by se Zůna k Ukrajině již vyjadřovat neměl. Zahraniční politiku má mít v nové vládě na starosti pouze premiér Andrej Babiš. Ten v pondělí uvedl, že si Zůna může říkat, co chce.

Na popud jednoho z poslanců SPD Jana Síly se v pondělí sešel poslanecký klub hnutí, který ministrovy výroky řešil. Na tiskové konferenci po skončení promluvil Radim Fiala a šéf hnutí Tomio Okamura. Přítomnému Zůnovi však slovo nedali, novináři neměli možnost klást otázky.

Zůnova slova o Ukrajině rozbouřila SPD. Majerová připustila jeho konec ve vládě

Okamura na brífinku odmítl, aby byly peníze českých občanů použity na podporu Ukrajiny, nákup F-35 je pro hnutí SPD podle jeho slov příliš drahý a nevhodný. Postavil se také proti pokračování muniční iniciativy, kterou v minulém týdnu nový šéf resortu obrany také podpořil jako správnou věc.

