Zůna chtěl pracovat v komunistické rozvědce, ukazují archivní dokumenty

Autor:
  9:44
Ministr obrany za SPD Jaromír Zůna se v roce 1988 připravoval na práci v komunistické vojenské rozvědce. Vyplývá to z dobových dokumentů, které prošel web Aktuálně.cz. Zůna se podle portálu politicky angažoval již na střední škole, pokračoval i v armádě, od roku 1981 byl navíc členem KSČ. Podle ministra to však není tak jednoduché. „Svět tehdy fungoval reálně jinak,“ reagoval.
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna ministr v budoucí vládě. Hnutí SPD ho...
Ministr obrany Jaromír Zůna na zasedání vlády. 19. ledna 2026)
Ministr obrany Jaromír Zůna před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jaromír Zůna, místopředseda vlády a...
10 fotografií

V květnu roku 1988 si tajná služba Zůnu prověřila a v červnu následoval „první informativní pohovor“. O měsíc později se u jeho bytu ve vyškovské Tyršově ulici zastavilo auto armádní rozvědky, příslušníci tehdy vyzpovídali nejen současného ministra obrany, ale i jeho manželku Hanu, píše server Aktuálně.cz.

„Kandidát splňuje základní požadavky na vstupní profil posluchače zpravodajského kurzu, nemá výrazné osobní a pracovní nedostatky. Projevil zájem nastoupit do zpravodajského kurzu v roce 1989, eventuálně v roce 1990,“ stojí ve strojově sepsaném záznamu o Zůnovi. Členové skupiny doporučily, aby byl Zůna pozván v období mezi září a říjnem 1988 k výběrovému řízení.

Pavel přijal na Hradě Zůnu a Řehku. U novinářů se nezastavili

Náčelník skupiny také připsal, že by Zůna byl vhodným kandidátem na postgraduální studium zpravodajské služby generálního štábu. Špatně si podle agentů nevedla ani jeho manželka, která podle dokumentů byla „vhodnou partnerkou se zodpovědným politickým i společenským přehledem“.

Do komunistické zpravodajské služby generálního štábu jako posluchač kurzu v roce 1988 nastoupil mimo jiné současný prezident Petr Pavel.

Práce s technikou a studium arabštiny

Podle serveru Aktuálně.cz z dokumentů vyplývá, že rozvědka usilovala o Zůnu hned z několika důvodů. V listinách se několikrát připomíná jeho schopnost pořizovat fotografie či porozumění nákresům a plánům. „Vztah k technice mám kladný, i když žádný tzv. ,domácí kutil’ nejsem. Technické výkresy dokážu číst v rozsahu znalostí, které jsem získal při studiu VVŠ PV (Vysoké vojenské školy pozemního vojska pozn. red.),“ uvedl Zůna.

Letouny L-159 Ukrajině prodat nemůžeme, řekl Zůna. Šéf armády Řehka tvrdí opak

Zásadní dovedností Zůny byla však jeho jazyková výbava, která mohla přispět pro jeho případné využití v cizině. Kromě angličtiny a ruštiny ovládá také arabštinu. Tu se navzdory svým velitelům učil několik let na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (VAAZ). Své schopnosti chtěl zdokonalovat i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde úspěšně složil přijímačky, ale studovat zde nikdy nezačal.

V KSČ byl od roku 1981

Jaromír Zůna byl podle Aktuálně.cz politicky velmi aktivní již při středoškolském studiu na vojenském gymnáziu v Opavě. I tuto kapitolu mají připomínat zápisy armádní tajné služby z roku 1988, ve kterých měl Zůna napsat, že po maturitě chtěl původně studovat na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda, z níž se profilovali nejvýznamnější tváře tehdejší Československé lidové armády.

Tam ho však nevyslali, na Zůnu nejspíše nezbylo místo. „V průběhu studia na vysoké vojenské škole pozemního vojska jsem se aktivně zapojoval do politické práce u jednotky. Jednou z možností, o které jsem reálně uvažoval, bylo po skončení studia a výkonu základních velitelských funkcí požádat o vstup do politického aparátu,“ uvedl Zůna v dokumentech.

Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu

V Zůnových dokumentech je tak přiložena jeho přihláška člena KSČ, kterým byl od roku 1981, v této souvislosti se zde objevuje také zkratka ZVP, tedy zástupce velitele pro věci politické. „V rámci vojenské jednotky měl na starosti politickou a stranickou práci, po roce 1989 byly tyto pozice okamžitě zrušeny,“ přiblížil historik Petr Blažek.

Na dokumenty reagoval pro Aktuálně.cz Zůna slovy, že „tehdy reálně svět fungoval jinak“. „Kdyby to bylo, jak říkáte, neprošel bych atestacemi, lustracemi, bezpečnostním řízením a nebyl bych vybrán ani na zahraniční školy a už vůbec ne do funkcí. Opak byl pravdou,“ odmítl Zůna novinářovu otázku na politickou práci za normalizace.

Jeho cestu do zpravodajské služby nakonec překazil listopad 1989. Po sametové revoluci Zůna pokračoval v armádě, kde postupně povyšoval. Od ledna 2019 do roku 2022 působil jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Poté pracoval jako vojenský přidělenec v Pekingu.

