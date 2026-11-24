„Bude záležet na tom, jaké požadavky, jaké potřeby si Polská republika v rámci aliance vydefinuje a následně se k tomu spojenecké státy postaví, jakým způsobem mohou pomoci,“ řekl Zůna. Připomněl, že Česko má vojáky v zemích východního křídla Severoatlantické aliance (NATO). „Je to naše priorita, budeme v tomto pokračovat,“ prohlásil. Nadále podle něj působí také česká vrtulníková jednotka v Polsku.
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Hlaváč varoval před nízkými výdaji na obranu. Armáda naráží na limity, řekl
Armáda podle Hlaváče o víkendu analyzovala možnosti podpory Polska. „Máme připravené varianty, jak bychom je mohli podpořit, já je představím panu ministrovi a vyčkáme na požadavek, a pak nějakým způsobem zareagujeme,“ řekl.
Premiér Andrej Babiš (ANO) už v pátek odsoudil narušení polského vzdušného prostoru, považuje ho za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česká republika pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost, pokud to bude třeba.
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Pavel: Iluze, že by si Česko mohlo zajistit bezpečnost bez EU a NATO, je nebezpečná
Prezident Petr Pavel v pátek uvedl, že je spíše otázkou času, kdy se incident podobný tomu v Polsku stane také v Česku. Hlaváč také uvedl, že pro takový případ má armáda své postupy reakce, nechce ale veřejně komentovat, jaká by byla konkrétní opatření.