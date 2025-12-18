Zůna ve čtvrtek telefonicky hovořil i s ukrajinským ministrem obrany Denysem Šmyhalem. „Ten českému ministrovi popřál ke jmenování do funkce a poděkoval mu za dosavadní podporu Ukrajiny ze strany České republiky. Probrali také možnosti obranně-průmyslové spolupráce obou zemí,“ uvedlo odpoledne ministerstvo.
Předminulý týden po jednání na Hradě se přitom Zůna vyhýbal otázkám ohledně svého postoje k Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Česko podle něj bude sledovat vývoj konfliktu a to, jak se posunují snahy o mírové řešení.
Na ochraně slovenského nebe se ČR podílí od roku 2022, kdy Bratislava po ruském napadení Ukrajiny vyřadila z výzbroje své stíhací letouny MiG-29 ruského původu, které následně předala Kyjevu. Vedle českých gripenů hlídají slovenský vzdušný prostor také letouny Polska, Maďarska a Německa.
Slovensko dosud dostalo polovinu z celkového počtu 14 stíhaček F-16, které objednalo v roce 2018. Další tři nové stíhačky měly na Slovensko přiletět dnes, kvůli husté mlze na vojenské základně Kuchyňa na západě země byl přílet odložen.
Nový termín převzetí strojů americké výroby zatím není známý, řekl novinářům mluvčí slovenských ozbrojených sil Štefan Zemanovič. Uvedl také, že armáda předpokládá, že pouze vlastními silami začne chránit slovenské nebe zhruba v prvním pololetí příštího roku.
Zůna s Kaliňákem hovořili podle ministerstva také o dosavadní spolupráci ČR a Slovenska v obraně a obranně-průmyslové spolupráci. Země spolupracují například při nákupu švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90, Slovensko se také připojilo k české rámcové dohodě na nákup nákladních automobilů Tatra T-815.