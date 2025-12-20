V politice je prý připraven na kompromisy a doufá v brzký konec války na Ukrajině. Bezprostřední hrozbu útoku Ruska na státy NATO nevnímá. „Pokud by uvažovalo o konfliktu s Aliancí, tak by takovou armádu nejprve muselo vybudovat a připravit. A protože by šlo o srážku velmocí, muselo by na to připravit celou společnost. To není otázka generace,“ říká v prvním rozhovoru pro iDNES.cz Zůna.
Za SPD jste se stal ministrem obrany a nečekaně i vicepremiérem. Jak silné slovo budete díky tomu mít na jednání vlády?
Pro mě je to nová situace a řeknu upřímně, až s takto vysokou ambicí jsem nepočítal. Pozice vicepremiéra dává ministerstvu obrany patřičnější váhu. V každém případě si myslím, že má pozice bude dostatečně silná, protože ten resort je zkrátka významný. Vážím si i nedávné diskuse s ministryní financí, to skutečně nebylo o žádných malichernostech, ale bavili jsme se principiálně o chodu státu.
Jako Aliance máme desetkrát větší rozpočet na obranu, než má Rusko. Lidské zdroje na mobilizační rozvinování armád v rámci NATO jsou výrazně vyšší, než jsou v případě Ruska.