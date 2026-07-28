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Moldavská armáda dál spoléhá na českou podporu. Zůna jednal s ministrem obrany

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  18:52
Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie...

Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie Nosatîieho. (28. července 2026) | foto: Ministerstvo obrany

Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie...
Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie...
Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie...
Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie...
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Vojenský výcvik, vzdělávání a budování schopností moldavských ozbrojených sil patřily mezi hlavní témata úterního jednání ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) s moldavským protějškem Anatoliem Nosatiim v Praze. Informovalo o tom ministerstvo obrany na webu. Oba ministři potvrdili zájem pokračovat v dialogu a dále rozvíjet praktickou spolupráci mezi resorty obrany.

Ministři zhodnotili dosavadní společné aktivity a diskutovali o možnostech jejich rozšíření. Hovořili zejména o projektech ve vojenském výcviku, vojenském školství a v profesním vzdělávání, o sdílení odborných zkušeností i perspektivách spolupráce ve vojenském výzkumu. Zabývali se také dalšími možnostmi podpory rozvoje kapacit a odborných schopností moldavských ozbrojených sil.

Součástí programu moldavské delegace byla také návštěva vybraných podniků českého obranného průmyslu. Zástupci Moldavska se seznámili s portfoliem českých firem a jednali o možnostech další spolupráce.

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Moldavsko je kandidátskou zemí Evropské unie a dlouhodobě spolupracuje s Českou republikou i dalšími evropskými státy v obraně a bezpečnosti.

Schůzka navázala na Zůnovu květnovou návštěvu v Kišiněvě, při níž oba ministři deklarovali zájem obrannou spolupráci dále posilovat. Nosatii, který stojí v čele ministerstva obrany od roku 2021, tehdy ocenil českou podporu. Informovala o tom moldavská státní tisková agentura Moldpres.

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Ministerstvo obrany uvedlo, že Česko se v posledních letech zaměřuje především na posilování schopností moldavské armády a rozvoj praktické vojenské spolupráce.

Moldavští vojáci se dlouhodobě zapojují do výcviku Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR (BMATT CZ), a to prostřednictvím výjezdních týmů působících přímo v Moldavsku i kurzů ve Vyškově. Rozvoj obranných kapacit Moldavska Česko podporuje také prostřednictvím programů NATO a Evropské unie.

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Moldavská armáda dál spoléhá na českou podporu. Zůna jednal s ministrem obrany

Ministr obrany Jaromír Zůna přijal ministra obrany Moldavské republiky Anatolie...

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