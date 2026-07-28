Ministři zhodnotili dosavadní společné aktivity a diskutovali o možnostech jejich rozšíření. Hovořili zejména o projektech ve vojenském výcviku, vojenském školství a v profesním vzdělávání, o sdílení odborných zkušeností i perspektivách spolupráce ve vojenském výzkumu. Zabývali se také dalšími možnostmi podpory rozvoje kapacit a odborných schopností moldavských ozbrojených sil.
Součástí programu moldavské delegace byla také návštěva vybraných podniků českého obranného průmyslu. Zástupci Moldavska se seznámili s portfoliem českých firem a jednali o možnostech další spolupráce.
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Moldavsko je kandidátskou zemí Evropské unie a dlouhodobě spolupracuje s Českou republikou i dalšími evropskými státy v obraně a bezpečnosti.
Schůzka navázala na Zůnovu květnovou návštěvu v Kišiněvě, při níž oba ministři deklarovali zájem obrannou spolupráci dále posilovat. Nosatii, který stojí v čele ministerstva obrany od roku 2021, tehdy ocenil českou podporu. Informovala o tom moldavská státní tisková agentura Moldpres.
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Ministerstvo obrany uvedlo, že Česko se v posledních letech zaměřuje především na posilování schopností moldavské armády a rozvoj praktické vojenské spolupráce.
Moldavští vojáci se dlouhodobě zapojují do výcviku Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR (BMATT CZ), a to prostřednictvím výjezdních týmů působících přímo v Moldavsku i kurzů ve Vyškově. Rozvoj obranných kapacit Moldavska Česko podporuje také prostřednictvím programů NATO a Evropské unie.