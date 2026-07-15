Zůna přijal Kaliňáka. Řešili nákup minometů AM120 i proudových letounů

„Jedním z konkrétních výstupů je, že právě dnes jsme podepsali o přistoupení k rámcové dohodě se Slovenskem, pokud jde o pořizování výzbroje. Po vzájemných jednáních na pracovní úrovni jsme se rozhodli, že se začneme zabývat společným pořízením minometů AM120, které Česko potřebuje pro mechanizované brigády,“ řekl Zůna. Delegace specialistů z české armády na konci července navštíví Slovensko a zúčastní se praktických ukázek.
Zůna řekl, že česká strana ve středu také podepsala memorandum o budoucím přistoupení k rámcové dohodě k pořízení vozidel Tatra T-815 v 25 modifikacích. Generální štáb nyní posuzuje, které varianty armáda potřebuje. Podle Zůny armáda předběžně uvažuje o pořízení 15 z 25 modifikací. Výběr by měl být dokončen do poloviny srpna.
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Ministři se shodli, že středečním podepsáním memoranda obě země vysílají signál, že se spolupráce nadále rozvíjí. Navazuje na memorandum ze začátku letošního roku. „Také jsme se dohodli na budoucích projektech, které půjdou za rámec těchto rámcových smluv,“ dodal Zůna.
Kaliňák poděkoval Česku, které se podílí na ochraně slovenského vzdušného prostoru od roku 2022. Také zmínil, že na Slovensku působí 171 českých profesionálních vojáků, což je podle něj signál, který hovoří o plnění vzájemných solidárních vztahů. „Sdílíme také názory na momentální situaci a bezpečnost a na to, jak k tomu naše země mají přistupovat,“ dodal Kaliňák.
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Slovensko mimo jiné zvažuje nákup českých proudových cvičných letounů L-39 Skyfox od společnosti Aero Vodochody. Zájem potvrdil Kaliňák při návštěvě Česka v dubnu 2025. „Ta nabídka je na slovenské straně na stole. Je to ryze věcí Slovenské republiky, kdy, v jakém množství a zda tyto letouny pořídit,“ uvedl Zůna.