Jaromír Štětina ještě před vstupem do politiky působil jako válečný reportér z oblastí bývalého Sovětského svazu, od 70. let minulého století pořádal výpravy na Sibiř a do Asie. Po revoluci se stal členem redakce Lidových novin, která ho vyslala jako zpravodaje do Moskvy. V roce 1993 krátce zastával pozici šéfredaktora tohoto deníku.

Za svou práci získal Cenu Ferdinanda Peroutky a Cenu Františka Kriegla. V roce 1992 založil společně se Šimonem Pánkem neziskovou organizaci Člověk v tísni, která začínala pod názvem Nadace Lidových novin.

Před okupací Československa byl členem KSČ. Po vpádu sovětských vojsk ale stranu opustil a začal bojovat proti komunismu.

V roce 2004 úspěšně kandidoval jako nestraník za Stranu Zelených do Senátu, v horní komoře parlamentu zasedal deset let a snažil se zde například zakázat komunistickou stranu. Poté byl mezi lety 2014 až 2019 v barvách TOP 09 poslancem Evropského parlamentu. Po anexi Krymu nazval Rusko říší zla.

V rozhovoru pro Mladou Frontu DNES v roce 2022 po napadení Ukrajiny Ruskem označil Putinovu politiku za zločinnou a upozornil, že svět ruského prezidenta podcenil.