Soukup chce kandidovat na prezidenta. Vidím slušnou podporu, řekl

9:07 , aktualizováno 9:07

Jaromír Soukup oznámil, že v roce 2023 chce kandidovat na prezidenta. Reagoval tím na telefonát divačky, která ho v jeho pořadu Moje zprávy na TV Barrandov chválila za jeho moudrost a objektivnost. Podle ní by se na prezidenta hodil. Soukup uvedl, že to chce zkusit, a že uvidí, jak to celé dopadne.