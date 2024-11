Soud se zastal Soukupa. Reklamce zatím nemusí platit ze svého přes 120 milionů

O tom, že někdejší ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup bere spor, který ho může finančně hodně zabolet, vážně, svědčí skutečnost, že přišel k soudu osobně. Dokonce si u advokáta vymínil, že část odvolání v jednací síni sám přednese.

Prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 4 loni v listopadu hned na prvním jednání vyhověl žalující reklamní společnosti Havas Media ČR a nařídil Soukupově agentuře Médea i jemu samotnému, ať dlužnou sumu 127,5 milionu reklamce uhradí.

Jádrem sporu je písemné uznání dluhu, které má Havas v ruce. Jaromír Soukup ho podepsal na konci loňského února, a to hned ve třech rolích – jako věřitel (v minulosti byl jednatelem české pobočky Havas, loni o tuto pozici přišel), jako dlužník (jednatel a stoprocentní vlastník mediální agentury Médea, která má Havasu dlužit peníze) i jako ručitel (fyzická osoba).

„Došlo k uzavření dohody o uznání dluhu, kdy první žalovaná (Médea) uznala ve vztahu k žalobkyni (Havas) dluh ve výši 127,5 milionu korun, co do důvodu a výše, a zavázala se ho zaplatit nejpozději do 90 dnů od uzavření dohody, tedy do 29. května 2023. Dále pak druhý žalovaný (Soukup) zároveň s uzavřením dohody dne 28. února 2023 písemně prohlásil, že dluh včetně jeho příslušenství splní do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy žalobkyně k úhradě dluhu pro případ, že tak neučiní první žalovaná,“ připomněl v rámci zprávy o stavu věci předseda odvolacího senátu Martin Jachura.

První žalovaná – agentura Médea – je od října v úpadku. Kvůli tomu je řízení vůči ní v tomto soudním sporu s Havasem ze zákona přerušeno a nyní se vede pouze ve vztahu ke druhému žalovanému – Jaromíru Soukupovi.

Podnikatel v úterý připomněl, že jeho spolupráce s nadnárodní korporací Havas Media trvala od roku 2002. Později zakládal její českou pobočku, kde měl podíl 40 procent a stal se jednatelem. „Měl jsem nulovou možnost rozhodovat. Byl jsem povinen plnit to, co si přáli moji nadřízení,“ tvrdí.

„Spolupráce fungovala tak, že Médea poskytovala klientům i médiím veškeré služby, to znamená, že měla veškeré zaměstnance, a Havas Media měl pouze účetního a někoho na reporting, protože my z České republiky jsme reportovali do zahraničí. Síla společnosti Médea a moje oproti společnosti Havas je v podstatě nulová,“ pokračoval Soukup s tím, že se díky této kooperaci dostal k mezinárodním klientům, jako byla například firma Hyundai.

Podnikatel upozornil, že se loni v únoru dostala Médea v důsledku údajné šikany ze strany konkurence krátce do insolvenčního řízení, což mělo jeho podnikání poškodit.

Pohledávku Havasu označil v úterý před soudem za částečně fiktivní. „Mělo jít o nějakou domluvu mezi společností Havas a společností Médea založenou na přání Havasu, že potřebuje dokládat do Paříže nějaká čísla. Na začátku to nebylo ani účtováno a bylo to vedeno v nějakých dohadných položkách. Před soudem prvního stupně jsme činili sporným, že ta pohledávka vůbec existuje,“ argumentoval Soukupův advokát Martin Richter. Kritizoval, že soud neprovedl žádné dokazování, aby zjistil, zda je dluh skutečný.

Dluh jsem uznal v tísni, tvrdí Soukup

Bývalý šéf TV Barrandov uvedl, že na něj začala nadnárodní reklamka kvůli obavě z insolvenčního řízení loni v únoru tlačit a chtěla, aby pohledávku uznal.

„Byl jsem jednatelem (Havas Media ČR), ale opravdu jsem nerozhodoval. Rozhodovalo se v Paříži, kde je centrála společnosti Havas. Bylo mi předloženo uznání dluhu za firmu (Médea). Myslím, že to bylo krátce po podání insolvenčního návrhu, což jsem podepsal. Za dva nebo tři dny přišel Havas s tím, že je potřeba ho doplnit o moje osobní ručení. Chtěl jsem odvrátit hrozící insolvenční řízení a ochránit svůj majetek. Byl jsem v tísni, protože jsem neměl možnost nepodepsat firemní prohlášení, to mi bylo nařízeno. Řekli mi, že se Havas k insolvenčnímu návrhu připojí, pokud to nedoprovodím osobní zárukou. Rozhodl jsem se podepsat, nicméně jsem byl v tísni,“ opakoval u soudu Soukup.

Protistrana odmítá, že na něj nezákonně tlačila. „Pan žalovaný se tady snaží prezentovat jako osoba takřka nesvéprávná, jako podřízený pracovník, který, když podepisuje tak závažné dokumenty, jako je uznání dluhu a ručení, tak snad možná neví, co dělá, nebo je pod nějakým nátlakem svého údajného nadřízeného. Věřím, že se tím odvolací senát nenechá zmást. Je to zkušený podnikatel, má právnické vzdělání. Nesporně moc dobře věděl, proč se v té situaci ocitl, proč pohledávky byly pravé, odůvodněné a proč přistoupil k uznání dluhu. Dělal to nepochybně svobodně,“ oponoval právní zástupce Havas Media ČR Daniel Weinhold.

Odvolací soud se ztotožnil s podřízenou instancí v tom, že podepsané uznání dluhu a ručitelské prohlášení v této věci je platným právním úkonem. Pokud Havas pohrozil Soukupovi insolvencí, aby podnikatel dluh uznal, nevnímají to soudy jako takzvanou bezprávnou výhrůžku, tedy nedovolený nátlak.

„Nicméně, jak vyplývá z protokolu o jednání před soudem prvního stupně, žalovaná strana zpochybnila existenci samotného dluhu... za této situace měl soud žalovanou stranu vyzvat, ať doplní skutková tvrzení, že ta pohledávka je pouze fiktivní a předloží k tomu relevantní důkazy. To se nestalo a v tom spatřujeme procesní pochybení,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu, proč se s kolegy rozhodli věc vrátit obvodnímu soudu k novému projednání.

„Bylo to očekávané rozhodnutí. Myslím, že je správné, ale nepřísluší mi ho nijak komentovat,“ reagoval Soukup s tím, že má zájem na dobrých vztazích se společností Havas. „Myslím, že se to obnoví,“ dodal.

Důkazní břemeno je nyní na jeho straně. Pokud doloží důkazy o tom, že dluh je smyšlený a soudy přesvědčí, nebude muset pohledávku hradit. V opačném případě spor prohraje. Právní zástupce Havas Media ČR se k rozhodnutí odvolacího soudu vyjádřit nechtěl.