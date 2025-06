Jaromír Soukup prohrál spor o 70 milionů. Soud se zastal protistrany

Aby se mohlo jednat o bezprávnou výhrůžku, musí být splněny následující podmínky: osoba A hrozí něčím, co není oprávněna učinit (např. hrozbou ublížení na zdraví), nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje u osoby B něco, k čemu výhrůžka být použita nesmí (např. osobě je vyhrožováno tím, aby podepsala kupní smlouvu, jinak na ní bude podáno trestní oznámení pro trestný čin, který ale skutečně spáchala);

výhrůžka je takového druhu a takové intenzity, že vzbuzuje důvodné obavy u osoby, vůči které byla výhrůžka použita;

výhrůžka je adresována osobě, která má být přiměna k právnímu jednání, případně jejím osobám blízkým; a

mezi bezprávnou výhrůžkou a právním jednáním musí být příčinná souvislost (kauzální nexus). O oprávněný nátlak se jedná, jestliže: osoba A hrozí něčím, co je oprávněna učinit a čím je oprávněna hrozit, aby osobu B pohnula ke konkrétnímu právnímu jednání (např. když zaměstnavatel svůj návrh na ukončení pracovního poměru dohodou odůvodní tím, že jsou dle názoru zaměstnavatele dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru). U oprávněného nátlaku není dán důvod neplatnosti právního jednání. zdroj: web advokátní kanceláře Nest Legal