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Systém se dopouští příkoří na nejvíc zranitelných, říká šéf fondu. Pomáhá obětem nehod

Matyáš Müller
  16:00
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Jaromír Šíd, Fond obětí nehod (září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Spoluzakladatel Fondu pro oběti nehod Jaromír Šíd v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jaká největší příkoří mohou na oběti čekat v nedokonalém právním systému, i to, jaké změny by jim pomohly. Byť se Šíd nakonec do finále Ceny Václava Havla za lidská práva neprobojoval, i nominace je pro něj oceněním.

Co pro vás znamená skutečnost, že jste byl nominován na Cenu Václava Havla za lidská práva, byť to nakonec nevyšlo?
Už samotnou nominaci považuji za mimořádnou poctu s uznáním mé práce. Rozhodně bych to nevnímal jen jako ocenění své osoby, ale je to i možnost veřejně upozornit na lidi, o kterých se příliš nemluví a kterým se během vteřiny změní celý život. Václav Havel je synonymum toho, že lidská práva neexistují pouze v zákonech a úmluvách. Jejich skutečnou hodnotu poznáte ve chvíli, kdy je člověk slabý, bez prostředků nebo se sám nedokáže bránit.

A když se třeba pak člověk ocitne v rehabilitačním ústavu, tak zjistí, že venku běží bez vás o vás řízení, ať už v rovině právní, nebo administrativní, a že se nikdo vůbec neptá a vy k tomu vůbec nemůžete nic říct.

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