Jarní počasí zrychlilo Moravu, ukazuje mapa meteorologů. Západ Čech je zpožděný

Matouš Waller
  9:52
První jarní den sice nastane až v pátek 20. března, ale meteorologické jaro už vládne od začátku měsíce. Letos je jarní příroda napřed na východě země, západ je trochu opožděný, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Nejen v zahradách, ale třeba také v sadech oživují v tyto dny zeleň i žluté kvítky talovínů. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

V pátek 20. března začíná astronomické jaro – krátce před páteční čtvrtou odpolední nastane jarní rovnodennost. Od té chvíle budou noci kratší než dny. Z plných sil se začne činit i příroda, jelikož slunce časem získá na síle a přijde i postupné oteplování.

Na probouzení přírody už během předjaří před několika dny upozornili také meteorologové v příspěvku na sociální síti Facebook.

Už nyní dle ČHMÚ v krajině najdeme bledule a sněženky, které se zpravidla objevují jako první. Růst však začínají i „podléšky, sasanky, devětsily, podběl i dříny. Objevují se také první listy bezu černého, hlohů, jahodníků, pryskyřníků a sasanek,“ uvádějí meteorologové.

Aktivita rostlin však není stejná na celém našem území – vzhledem k nerovnoměrným teplotám roste aktuálně vegetace rychleji ve středu a na východě republiky. Zbytek území však mírně zaostává – dle meteorologů je růst vegetace v části západních a severozápadních Čech dokonce opožděný.

Začíná jaro a příroda se probouzí. Rychlejší je na východě území, západ zatím zaostává. | foto: ČHMÚ

Rostoucí teplota probouzí klíšťata

S oteplováním v průběhu týdne mírně poroste i aktivita klíšťat, jež je však podle meteorologů zatím relativně nízká. Nejaktivnější jsou právě mezi březnem a červnem, k životu se probouzejí při stabilních denních teplotách nad sedm stupňů Celsia.

Teplo přeje i klíšťatům.

Nejlépe se jim daří v teplém a vlhkém prostředí, typicky jsou to listnaté či smíšené lesy s bohatým podrostem, ale i zahrady a parky či břehy vodních toků.

Přenášet mohou dvě závažná onemocnění – lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu. Spíš než ve volné přírodě však hrozí nákaza víc ve městech. Přenašečem nemocí totiž bývají zejména hlodavci a ptáci, na něž se klíšťata přichytí spíše právě ve městech.

Teploty spouštěčem pylů

Krušné období začíná podle meteorologů i alergikům. Už počátkem týdne upozornili na mírnou zátěž a varovali, že se bude v dalších dnech dále zvyšovat. Na většině území je dle aktuálních údajů zátěž už na třetí z pěti úrovní.

Alergiky nepotěší začínající pylová sezona.

Alergiky potrápí postupné oteplování – k již kvetoucím lískám a olším se už nyní podle meteorologů přidaly také vrby a modříny. Březen je kromě nich také období aktivity jilmů, topolů a bříz.

V následujících měsících je nahradí pyly dalších stromů – dubů, buků, jasanů a ořešáků. Časem se přidají také traviny – například bojínek či lipnice nebo řepka. Ke zvyšování pylové zátěže vedou vyšší teploty v kombinaci se suchým počasím.

Meteorologové na následujících sedm dní předpovídají relativně stabilní vývoj teplot. Pohybovat by se měly mezi osmi a třinácti stupni Celsia – nejtepleji by mělo být v pondělí, které by jako jediné nemělo být deštivé.

S přeháňkami je potřeba počítat hlavně o víkendu a na části území v polovině týdne dokonce s mírným sněžením. Mrakům se však nejspíš nevyhneme – meteorologové předpovídají na celý týden oblačno až zataženo, jasno by mělo být jen v pondělí.

Noční teploty by se po následujících sedm dní měly držet okolo bodu mrazu, vyšší dle předpovědi budou jen během nocí na sobotu a úterý.

Výhled maximálních a minimální teplot do čtvrtka 26. března dle ČHMÚ
