Na ministerstvu běhá ze schůzky na schůzku, z místnosti do místnosti, jako by kopírovala své podřízené – hygiena nestíhá, přiznává v rozhovoru pro MF DNES hlavní hygienička Jarmila Rážová: „V národu je tolik epidemiologů, že kdyby k nám všichni přišli pracovat, bylo by to skvělé,“ říká s úsměvem Rážová.