Pro rychlé přesuny. Rážová by mohla dostat „papalášské auto“ s majákem

20:00

Hlavní hygienička Jarmila Rážová by mohla dostat právo používat auto s modrým majákem, které umožňuje přednostní jízdu na silnicích. Vyplývá to z materiálu, který má MF DNES k dispozici. Důvodem k opatření je podle něj současná koronavirová epidemie v Česku. Rážová by tak získala podobnou výhodu, jako mají ministři nebo třeba premiér.