Sedm let sekat dobrotu. Soud stanovil zkušební dobu propuštěnému Janouškovi

Lobbista Roman Janoušek byl předčasně propuštěn a má sedmiletou zkušební dobu, v níž se musí takzvaně osvědčit. Nesmí tedy spáchat další trestný čin. Bude na něj dohlížet probační úředník. Pokud by Janoušek stanovené podmínky porušil, musel by se vrátit do vězení.