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Podnikatel Janoušek nevymohl po státu 155 milionů. Soud stížnost zamítl

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  10:52
Roman Janoušek u Vrchního soudu v Praze (16. září 2014).

Roman Janoušek u Vrchního soudu v Praze (16. září 2014). | foto:  Dan Materna, MAFRA

Lobbista Roman Janoušek (vpravo) opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
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Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele Romana Janouška ve sporu o náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl Janoušek zabavený majetek a v žalobě pak od státu žádal zhruba 155 milionů korun, s většinou nároku však neuspěl.

„Obecné soudy se řádně vypořádaly se všemi v průběhu řízení vznesenými námitkami stěžovatele a také jasně zdůvodnily, proč jim nelze dát za pravdu,“ stojí v usnesení soudce zpravodaje Pavla Šámala. Celý dokument je zpřístupněný v databázi soudu.

Janoušek žaluje stát. Chce 155 milionů kvůli kauze, ve které ho osvobodili

Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736 000 korun a omluvilo se mu. Podnikatel pak ještě podal žalobu, ve které žádal náhradu kvůli nezákonnému trestnímu stíhání, dlouhodobému zajištění hotovosti a zlata, znehodnocení majetku inflací a ušlému zisku. Pražské soudy přiznaly Janouškovi jen dalších zhruba 4500 korun jako náhradu nákladů obhajoby, zbytek žaloby zamítly.

Janoušek podal i dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Uváděl v něm, že zajištění majetku bylo nezákonné, že stát měl peníze investovat, aby mu inflací nevznikala škoda, domáhal se jiného posouzení ušlého zisku a tvrdil, že soudy měly jeho obhájci přiznat vyšší odměnu kvůli mimořádně náročným hlavním líčením.

Osvobození Janouška v kauze peněz ze zdravotních pojišťoven je pravomocné

„Judikatura je dlouhodobě ustálena v závěru, že prostá ztráta hodnoty peněz v čase v důsledku inflace nepředstavuje skutečnou škodu ani ušlý zisk,“ stálo v rozhodnutí NS. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 však nařídil, aby se ještě zabýval alespoň náhradou nákladů obhajoby. V této části sporu už šlo spíše o desítky tisíc korun než o desítky milionů.

Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a o dalších 77 milionů korun usilovali. Podle soudů se ale neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. V únoru 2023 proto lobbistu i všechny ostatní odvolací senát pravomocně osvobodil. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítali.

Janoušek v prosinci 2022 opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.

V souvislosti s kauzou Chambon vede ještě spor o 9,8 milionu korun. Tvrdí, že peníze zajištěné policií během let ztratily na hodnotě. Pražský městský soud však letos v květnu žalobu pravomocně zamítl.

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