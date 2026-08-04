„Obecné soudy se řádně vypořádaly se všemi v průběhu řízení vznesenými námitkami stěžovatele a také jasně zdůvodnily, proč jim nelze dát za pravdu,“ stojí v usnesení soudce zpravodaje Pavla Šámala. Celý dokument je zpřístupněný v databázi soudu.
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Janoušek žaluje stát. Chce 155 milionů kvůli kauze, ve které ho osvobodili
Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736 000 korun a omluvilo se mu. Podnikatel pak ještě podal žalobu, ve které žádal náhradu kvůli nezákonnému trestnímu stíhání, dlouhodobému zajištění hotovosti a zlata, znehodnocení majetku inflací a ušlému zisku. Pražské soudy přiznaly Janouškovi jen dalších zhruba 4500 korun jako náhradu nákladů obhajoby, zbytek žaloby zamítly.
Janoušek podal i dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Uváděl v něm, že zajištění majetku bylo nezákonné, že stát měl peníze investovat, aby mu inflací nevznikala škoda, domáhal se jiného posouzení ušlého zisku a tvrdil, že soudy měly jeho obhájci přiznat vyšší odměnu kvůli mimořádně náročným hlavním líčením.
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Osvobození Janouška v kauze peněz ze zdravotních pojišťoven je pravomocné
„Judikatura je dlouhodobě ustálena v závěru, že prostá ztráta hodnoty peněz v čase v důsledku inflace nepředstavuje skutečnou škodu ani ušlý zisk,“ stálo v rozhodnutí NS. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 však nařídil, aby se ještě zabýval alespoň náhradou nákladů obhajoby. V této části sporu už šlo spíše o desítky tisíc korun než o desítky milionů.
Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a o dalších 77 milionů korun usilovali. Podle soudů se ale neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. V únoru 2023 proto lobbistu i všechny ostatní odvolací senát pravomocně osvobodil. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítali.
Janoušek v prosinci 2022 opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.
V souvislosti s kauzou Chambon vede ještě spor o 9,8 milionu korun. Tvrdí, že peníze zajištěné policií během let ztratily na hodnotě. Pražský městský soud však letos v květnu žalobu pravomocně zamítl.