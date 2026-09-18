Lobbista Janoušek žádá odškodné. Státem zabavené peníze ztratily na hodnotě

V jiném řízení, které také souviselo s kauzou Chambon, žádal Janoušek od státu 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku, s většinou nároku však neuspěl.
Policie zajistila u Janouška české i zahraniční bankovky a zlaté cihličky v hodnotě několika desítek milionů korun. Podle podnikatele je měli policisté dát na termínované vklady nebo na úročené účty, aby se pokryla alespoň ztráta jejich hodnoty způsobená inflací.
Podle verdiktu ale stát nemá takovou povinnost a za pokles hodnoty peněz nenese odpovědnost. Policie musí pouze ochránit zajištěný majetek před zničením.
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Podnikatel Janoušek nevymohl po státu 155 milionů. Soud stížnost zamítl
Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a o dalších sedmasedmdesát milionů korun usilovali.
Podle soudů se ale neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. V únoru 2023 proto lobbistu i všechny ostatní odvolací senát pravomocně osvobodil. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítali.
Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Podnikatel pak podal žalobu, ve které žádal další náhradu kvůli nezákonnému trestnímu stíhání, dlouhodobému zajištění hotovosti a zlata, znehodnocení majetku inflací a ušlému zisku.
Celkem šlo o 155 milionů korun. Pražské soudy přiznaly Janouškovi jen dalších zhruba 4,5 tisíc korun jako náhradu nákladů obhajoby, zbytek žaloby zamítly.
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V této linii Nejvyšší soud už dříve Janouškův podnět v převážné části zamítl. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 pouze nařídil, aby se ještě zabýval alespoň náhradou nákladů obhajoby. V této části sporu už šlo spíše o desítky tisíc korun než o desítky milionů. Janoušek poté neuspěl ani u Ústavního soudu.
V prosinci 2022 Janoušek opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.