Spor o pivo skončil smírem. Janek Rubeš musel k videu dopsat vysvětlení

Městský soud v Praze ve sporu rozhodl už minulý týden. Rubeš musel zveřejnit vysvětlující příspěvek na YouTube a Facebooku. Majitelka podniku Yvetta P. zase musí stáhnout druhou žalobu, kterou podala u Obvodního soudu pro Prahu 5. Podnikatelka původně po tvůrcích požadovala omluvu, stažení videa a finanční kompenzaci ve výši stovek tisíc korun.
Kluci z Prahy před třemi dny opravdu zveřejnili příspěvek pod původním videem na YouTube. „V případě videa naší návštěvy MISTIC CAFÉ uvádím, že jsme na základě objednávky „Beer please“, tedy pivo prosím, kde jsme nespecifikovali, jaké pivo, tedy zda čepované či lahvové, obdrželi pivo rozlévané z PET lahve značky, která nebyla nikde viditelně uvedena, do litrové sklenice,“ uvedli.
Rubeš a jeho kolega Jan Mikulka pak dodávají, že jim takové jednání přišlo nezvyklé a neočekávatelné. Proto podle nich dané video vzniklo. Majitelce ale podle vysvětlení nepřijde, že by zákazníky podváděla. „Objednali jsme si pivo, aniž bychom specifikovali jaké, a dostali jsme pivo Braník, tedy nedošlo k tomu, že bychom místo objednávky Plzeňského piva dostali pivo Braník,“ dodávají.
V příspěvku ale Kluci z Prahy také upozorňují, že v prostředí, kde je umístěn reklamní poutač s nápisem Pilsner Urquell, očekávali, že dostanou právě toto pivo.
Janek Rubeš redakci iDNES.cz potvrdil, že zmíněný příspěvek je právě ten, na kterém se s majitelkou podniku dohodl u soudu. „Je to popis přesně toho, co se v tom videu stane. Je důležité říct, že žaloba chtěla to video smazat, chtěla ho přejmenovat a chtěla odškodné. Nic z toho se samozřejmě nestalo,“ řekl redakci Rubeš. Příspěvek podle domluvy zveřejní také na Facebooku. Dodal, že chce celou situaci okomentovat v chystaném videu.
Soudce Petr Košík, který obě strany přiměl k dohodě, se podle webu Deník.cz den před jednáním také vydal na pivo právě do zmiňovaného podniku, aby si sám prohlédl tamní poměry. Také on dostal Braník z PET lahve.
Rubeš a Mikulka video o restauraci zveřejnili loni v říjnu. Vzniklo poté, co na podnik upozornila řada negativních hodnocení a tipů od diváků. V reportáži Kluci z Prahy například uvedli, že jim nebyl předložen jídelní lístek.
Hlavní otázkou sporu bylo, zda podnik uvádí zákazníky v omyl, když místo očekávaného čepovaného piva dostanou pivo z plastové lahve. Majitelka ale odmítá, že by kohokoliv podváděla.