Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které se v jejím podniku „podvádí s pivem“. Žádá omluvu, stažení videa a finanční satisfakci. U soudu došlo i na emoce.

Spor se týká videa zveřejněného loni v říjnu na kanálu Kluci z Prahy, což je platforma, na které tvůrci Janek Rubeš s kolegou „Honzíkem“ Mikulkou mimo jiné dlouhodobě upozorňují na různé „turistické pasti“ v hlavním městě. V restauraci, u níž stojí reklamní cedule s nabídkou plzeňského piva, natočili, jak majitelka nalévá hostům pivo Braník z plastové lahve.

Video původně publikovali na sociálních sítích pod názvem: „Jak se podvádí v pražské hospodě s pivem“. Po předžalobní výzvě od podnikatelky Yvetty P. titulek změnili – slovo „podvádí“ nahradili výrazem „čaruje“.

Majitelka odmítá, že by někoho podváděla. Její restaurace prý nabízí velké nebo malé pivo. Když zákazník výslovně nežádá „Plzeň“, dostane „Braník“ z PETky – tuplák (litr) za 185 korun, který pak má také na účtence.

Až na původní titulek Rubeš v reportáži netvrdil, že majitelka hosty podvádí. Uvedl jen, že zjištění považuje za překvapivé.

„Myslím, že to je poměrně neočekávatelné, když přijdete v Praze do hospody, kde vidíte logo ‚Plzeň‘, řeknete, že chcete velké pivo, a oni vám přinesou tuplák Braňase z plastu,“ divil se v závěru reportáže.

Yvetta P. se cítí vyzněním videa poškozena, proto tvůrce zažalovala. A to rovnou dvakrát. Žalobu na ochranu osobnosti proti Janku Rubešovi podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Druhá žaloba, v níž vystupuje její restaurace jako právnická osoba, leží u Městského soudu v Praze.

Podnikatelka žádá omluvu, odstranění videa z internetového kanálu Kluci z Prahy a odškodnění, které má být v řádu statisíců korun. Přesná částka v pondělí u soudního jednání nezazněla. Vysouzené peníze by žena podle svých slov chtěla věnovat například některému z dětských domovů.

„Bojím se jít na nákup...“

„Tady už nejde ani o mě. Já bych tohle ustála. Ale mám v péči dvě děti, které už mají takhle problémy se svými rodiči. A teď se mají stydět za babičku, že ji mají za zlodějku? Vždyť se jim všichni ve škole vysmívají a přeposílají si zprávy. Aby tady pan Rubeš měl 1,8 milionu zhlédnutí, tak tam (do videa) dá celý můj obličej. Ty děti tím strašně trpí,“ naříkala v jednací síni Yvetta P.

Zmínila také konkrétní incident, který se měl po zveřejnění videa odehrát poblíž jejího bydliště a kvůli němuž přivolala policii. Tvrdí, že když šla nakoupit, vyslechla si, že je zlodějka a ať si jde krást jinam. „Vždyť já se s těma klukama bojím jít na nákup, že na mě někdo bude pokřikovat. Jen aby měl pan Rubeš zhlédnutí,“ rozplakala se.

Protistrana odmítla, že cílem reportáže bylo podnikatelku dehonestovat. Autoři videa tvrdí, že pouze přišli do podniku ověřit informaci, kterou dostali od diváků.

„Zdravím kluci, jen malý tip... jezdím a občas vidím v Praze nějaký šmela. Kousek od Pohořelce Cafe Mystic (nyní Mistic, pozn. red.), vozíme tam Braník v plastu a z 99,9 % to prodávají jako Plzeň, tak kdybyste se někdy nudili, můžete se tam zastavit na Plzeň (smajlík),“ upozornil je jeden z příznivců.

Mikulka tam poté na kameru skrytou v brýlích natočil majitelku, jak nalévá do sklenice Braník z plastu. Když ji jeho kolega Rubeš vzápětí žádal o vyjádření, nechtěla se s ním bavit. „Vždycky všechno překroutíte, opravdu se s vámi bojím mluvit,“ prohlásila podnikatelka. Následně odmítla, že hosty ohledně piva šidí.

„Nejsem přesvědčen, že by z videa, když na něj podíváme, mělo vycházet něco špatného – jak klient celé to video prezentuje,“ bránil Rubeše jeho právní zástupce David Šedivý.

Zároveň nechtěl být k jednání Yvetty P., které je zachyceno v reportáži, stejně shovívavý jako videobloger. „Z právního pohledu není všechno v pořádku. Jsou tam porušovány normy ochrany spotřebitele. Žalobkyně nikde neuvádí, jestli je to pivo čepované, nebo rozlévané z PET lahve. Neinformuje spotřebitele, o jaký druh piva se jedná. Měla by tam být nějaká očekávatelná jakost,“ upozornil advokát.

Šikana? Nesmysl, říká Rubeš

Podnikatelka trvá na tom, že nic špatného nedělá. „Braník mi funguje. Převážná klientela jsou Poláci. Pijí to pivo i se sirupem. Prodávám ho a prodávat ho budu,“ uvedla před soudem. Čepovanou Plzeň prý nabízí jen v hlavní sezoně, kdy ví, že sud vytočí.

V jednací síni si zároveň stěžovala, že ji Janek Rubeš šikanuje. „Navštívil moji restauraci už třikrát. Beru to jako šikanu. Dobře ví, že restaurace okolo mě jsou daleko horší, ale tam jsou takovíhle chlapi. Tam on nejde. On si mě vybral jako ženskou,“ myslí si Yvetta P.

„Nikdy v životě bych si nedovolil na nikoho útočit z důvodu jakéhokoliv pohlaví. Vůči tomu se důrazně vymezuji. To by mi nikdy v životě nedovolila čest,“ reagoval Rubeš.

Pondělní jednání trvalo zhruba hodinu. Soudkyně řešila zejména to, zda jsou strany ochotné uzavřít smír. Navrhla, že by Kluci z Prahy mohli natočit s Yvettou P. video, ve kterém by uvedla na pravou míru, jak to v její restauraci s pivem funguje, když to nevysvětlila v původní reportáži.

„Můžeme zveřejnit zbylé části videa, kde jsme s paní P. hovořili, kdy ona v nějaký moment rozhovor utla a řekla: ‚Máte už natočeno dost.‘ Pokud by toto mohlo vést ke smíru, kterému bych byl víc než nakloněn, tak můžeme zveřejnit tyto nezveřejněné části videa,“ řekl Rubeš.

S natočením rozhovoru s podnikatelkou má problém, protože prý nemůže současně ověřit, že je pravda, co mu bude žena tvrdit. Soudkyně však namítla, že by se určité skutečnosti na místě ověřit daly.

Protistrany se nakonec rozešly s tím, že se pokusí smír ohledně obou žalob dojednat. Čas mají do druhé půlky října, kdy by mělo veřejné zasedání u obvodního soudu pokračovat.

