Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Rubeš s Mikulkou do restaurace zavítali poté, co na ni upozornilo mnoho negativních hodnocení a tipů od diváků. V reportáži popsali své zkušenosti – mimo jiné to, že jim nebyl předložen jídelní lístek nebo že v minulosti byli z podniku vyhozeni. Hospodu ve svém videu označili za „turistickou past“.

V rámci přípravy videa novináři zjistili, že obsluha i samotná majitelka nalévají do tupláků pivo z plastové lahve. A právě to se stává klíčovou otázkou sporu – tedy, zda zákazníci byli uvedeni v omyl, pokud očekávali „čepované pivo“.

Uvnitř restaurace se nachází pípa s logem pivovaru, před podnikem stojí stojan se stejnou značkou. Žádné konkrétní označení o druhu podávaného piva ale restaurace neuvádí. Rubeš v reportáži připustil, že použil formulaci „místo“, když komentoval rozdíl mezi očekáváním a realitou.

Ve videu se však Janek Rubeš zároveň výslovně distancoval od jakéhokoliv tvrzení o nezákonném jednání. „Na tom není nic špatného. Z mého pohledu je to nestandardní, zvláštní, z pohledu Pražáka bych řekl pozoruhodné, ale že by to porušovalo nějaký zákon, to ne,“ zaznělo doslova.

Každý má právo se bránit

Na základě zveřejněné reportáže obdrželi tvůrci videa od majitelky restaurace předžalobní výzvu, na kterou odpověděli s přesvědčením, že tím je spor uzavřen. Žena však podala žalobu, v níž uvádí, že video tvrdí, že se v jejím podniku „šmelí a podvádějí turisté“. Majitelka dále tvrdí, že byla reportáží poškozená a požaduje nejen stažení všech videí, ale i omluvu a finanční odškodnění ve výši stovek tisíc korun.

Rubeš k tomu uvedl, že některé části žaloby nepopírá. „Ano, opět – já si myslím, že to je turistická past. Nevím, jak se kolem toho budeme u soudu točit,“ reagoval s tím, že turistická past je podle něj místo, kde turisté dostávají nižší kvalitu za vyšší cenu. Posouzení ceníku, který obdržel od dřívějších zákazníků, však nechává na sledujících. Tuplák dvanáctistupňového piva je tu k dostání za 330 korun, hranolky za 90 korun.

Na vzniklý spor Rubeš reagoval novým videem, v němž znovu zopakoval, že jejich cílem bylo upozornit na problematická místa v centru Prahy, nikoliv poškodit konkrétní osoby. Vyjádřil respekt k právu majitelky restaurace bránit se soudní cestou, zároveň ale trvá na tom, že zveřejnili informace, které odpovídají realitě.

„K soudu a k instituci soudnictví mám velkou úctu a respekt a myslím si, že každý má mít právo na to se bránit,“ uvedl. Dodal, že celý proces chtějí i nadále sdílet veřejně, protože považují za důležité, aby se lidé nebáli upozorňovat na věci, které se jim zdají nesprávné.