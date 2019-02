Slova o ČSBS jako pofidérním spolku adorujícím estébáky Jandovi prošla

„Projev ve Sněmovně je krytý indemnitou (trestní neodpovědnost poslance za projevy ve Sněmovně - pozn. autora), museli jsme to odložit,“ řekl iDNES.cz předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič z KSČM.

Na Jandu podal trestní oznámení Český svaz bojovníků za svobodu. Předsedy svazu Jaroslava Vodičky se dotkla poslancova slova loni v říjnu při interpelacích na premiéra.



Jaroslav Vodička, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu při pietním aktu na pražském Vítkově. (28. října 2016)

„Není jistě úkolem poslanců a vlády mluvit o spolkové činnosti občanského života, pokud neporuší zákony této země. Je však bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz. Proto se vás ptám, pane premiére, zda i nadále tento spolek budete sponzorovat z kapes daňových poplatníků?“ řekl doslova loni 25. října poslanec Janda z ODS.



Poukázal na to, že Český svaz bojovníků za svobodu, který je pravidelným příjemcem státních dotací a loni i letos dostává 6,3 milionu korun, udělil komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi pamětní medaili, která symbolizuje boj za svobodu a za vlast. Janda poukázal na to, že Ondráček jako člen policejního pohotovostního pluku v roce 1989 rozháněl demonstrace proti totalitnímu režimu a svým jednáním svobodu přímo potlačoval, přitom je oceňován medailí za svobodu.

Trestní oznámení Vodičky prošetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, která došla k tomu, že trestný čin se nestal a poslala spis do Sněmovny. „Nemohli jsme udělat nic jiného, než že jsme se shodli, že to odkládáme. Bylo to konsensuální rozhodnutí všech členů výboru,“ řekl iDNES.cz šéf výboru a místopředseda KSČM Grospič.