„Čirý rasismus“. Zwyrtek Hamplová pobouřila slovy o segregaci romských žáků

„Musí být společně všechny děti. Romské, české atd. Krásná myšlenka. V reálu nerealizovatelná, protože bychom ubližovali těm dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum,“ prohlásila Hamplová během projednávání rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv v boji proti diskriminaci. Česko by podle ní mohlo segregací tříd jít příkladem Evropské unii.

„Možná kdyby se udělaly samostatné třídy pro romské děti, tak jim vybudujeme ty rovné šance do budoucna. Není to diskriminace, je to naopak úplně rozumný krok,“ dodala.

Výrok senátorky vyvolal kritiku na sociálních sítích, došlo i na přirovnání k bývalému poslanci Miroslavu Sládkovi. Ten v devadesátých letech vedl extrémně laděnou stranu SPR-RSČ a proslavil se výrokem, že „cikáni by měli být trestně odpovědní již od narození, neboť to je jejich největší zločin“.

„Senátorka Zwyrtek Hamplová si spletla století a možná i kontinent. Chce zavádět segregované třídy jen pro romské děti. My bychom byli raději, kdyby v Senátu nebyli lidé, kteří rozpoutávají nenávist a šíří dezinformace,“ uvedlo na svém Twitteru hnutí STAN. Návrh Hamplové ukazuje podle poslankyně Barbory Urbanové (STAN) na její malost.

S tvrzením Hamplové nesouhlasí ani exporadce Miloše Zemana a bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka. „Jakkoliv halí své ‚myšlenky‘ do změti slovního balastu, projev v Senátu ji usvědčil z rasismu,“ napsal na Twitteru. „A dál? Dneska na romská děcka a zítra na ukrajinská, nebo pak na mentálně postižené a vozíčkáře? A co na lesby a gaye? To všechno tu už bylo,“ dodal.

Výroku si všímají i zahraniční novináři. „Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v projevu k horní komoře parlamentu požaduje oddělené třídy pro romské děti. Čirý rasismus od této antivaxerky a veskrze ostuda české politiky,“ napsal na Twitter irský žurnalista Ian Willoughby.

Nad výrokem se pozastavila také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. „Kvalitní vzdělání je nejzásadnějším prostředkem, jak pomoci uspět dětem všech sociálních i etnických skupin ve společnosti. Segregace omezuje úspěšnost ve vzdělávání a naopak přináší obrovské ekonomické náklady pro stát, regiony i obce. Výrok senátorky Hamplové jde proti všem evropským hodnotám a jen potvrzuje, jak je vzdělání důležité,“ řekla serveru Romea.cz.

O reakci jsme požádali také ministerstvo školství a zástupce romské komunity.

Hamplová v minulosti kritizovala například výcvik ukrajinských vojáků na území České republiky. V únoru ji vyšetřovala policie poté, co na sociálních sítích šířila poplašnou zprávu. Tehdy nabádala obyvatele Olomouckého kraje k vyšetření u lékaře kvůli tuberkulóze, kterou podle ní šířili ukrajinští vojáci. Za svůj výrok se senátorka později omluvila.