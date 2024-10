Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Když v úterý ráno bývalá kancléřka Jana Vohralíková vstala, mohla se pokochat pohledem na staroměstské věžičky či na Karlův most. Poté si mohla udělat kávu na nové kuchyňské lince za 173 tisíc korun a zajít na procházku se svým bílým retrívrem Arlym do rozsáhlé zahrady patřící k domu. Následně se mohla vydat do centra Prahy, přičemž nejspíš při východu z domu pozdravila policisty, kteří objekt hlídají.