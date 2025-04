Probační a mediační služba hned po události Univerzitě Karlově nabídla pomoc. Tato organizace totiž nedohlíží jen na pachatele, ale pracuje i s oběťmi.

O víkendu spáchala sebevraždu Lenka Šimůnková, matka Elišky, jedné z obětí tragické střelby. Vy jste s příbuznými obětí v kontaktu. Jak jste na tuto zprávu reagovala?

Je to bolestivá zpráva. Je to další ztráta života v rámci té tragédie. A je mi to strašně líto, protože ty mámy, tátové a pozůstalí mají za sebou ten nejtěžší rok. A i přesto nenašla takovou pomoc, která by ji odvrátila od sebevraždy. My jsme nabídli pomoc pozůstalým z řad rodičů i příbuzným zavražděných pedagogů a vstoupili jsme s nimi do komunikace.