Vláda v pondělí podpořila zákaz telefonů ve školách. Překvapilo vás to?
Nepřekvapilo mě to. Jsem ráda, že už se to stalo. Pevně doufám, že se regulace, které je v nějaké podobě standardem už ve všech zemích Evropské unie i ve světě, nestane obětí politických šarvátek, protože jde především o zdraví dětí. Je to téma, na kterém se shodnou dokonce i politici v USA: smartphony do škol nepatří a je potřeba je regulovat.
Nechat rozhodování na škole je velmi problematické. Stačí totiž jediný rodič, který se vzepře proti zákazu a začne školám hrozit právníky a soudy.