Psychotropní látky a komunismus. Kdo je kandidátka do čela Pirátů Michailidu

„Po volbách i po kampani samotné je velká část užšího vedení strany hodně vyčerpaná,“ řekla jednatřicetiletá protikandidátka Ivana Bartoše na pozici lídra Pirátů Jana Michailidu v rozhovoru pro CNN Prima News .

Michailidu během loňských parlamentních voleb nesouhlasila s vytvořením koalice Pirátů a STAN ani se vstupem do vlády. „Byla jsem principiálně proti hlavně kvůli tomu, že mi nepřišlo, že je to rovná soutěž. Už sama analýza byla nakloněna spíš ke koaličnímu postupu, to mi nepřišlo fér,“ uvedla. Dodala, že rozhodnutí strany respektovala.

Že není ministryně? Nevadí

Dosud téměř neznámá politička nedrží v nynější vládě žádnou vysokou funkci, na rozdíl od dosavadního lídra Ivana Bartoše, který je ministrem pro místní rozvoj. Podle Michailidu to ale není problém.

„Jsem připravena za stranu vystupovat v záležitostech, které se týkají směřování strany, ale nevidím problém v tom, když konkrétní témata budou prezentovat dotčení odborníci a přímo volení zástupci či členové vlády, kteří je mají v gesci,“ vysvětlila.

Piráty to semlelo, pojďme to zkusit jinak

Podle kandidátky si strana nevede špatně, je ale unavená. „Přijde mi, že je to hodně semlelo a nezvládli se dívat kolem a sledovat příznaky toho, co se řítí,“ uvedla. Uznala, že to může být naivní pohled, ale Pirátská strana podle ní na idealismu vyrostla, jen nyní zapomněla, jak začínala. „Zároveň bychom měli řešit, abychom měli příjemné a motivující prostředí pro dobrovolníky, na nichž celá naše politická moc od začátku stojí,“ uvedla.

Michailidu dále prohlásila, že strana by si nejvíce měla vážit těch voličů, kteří s nimi zůstali za každých okolností. Piráti si toho prý ale nevážili. „Musíme k nim najít cestu zpátky, ale zároveň dokázat oslovit i další,“ řekla politička.

Michailidu se narodila v Karviné do řecko-české rodiny. Členkou Pirátů se stala v roce 2012, dosud ale nebyla příliš známou osobností. Připravovala programový bod Psychotropní látky a stala se v tomto bodě zástupkyní garanta. Od roku 2020 vede tým Návykové chování.

Jiří Pospíšil @Pospisil_Jiri Kandidátka na šéfku Pirátů Jana Michailidu přiznala, že je přesvědčením komunistka! Toto přiznání z řad Pirátů oceňuji a beru ho jako potvrzení toho, co my na magistrátu už dávno víme… oblíbit odpovědět

Michailidu se také hlásí ke komunistické ideologii. Na otevřeném fóru Pirátské strany uvedla, že zcela otevřeně. „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém),“ napsala politička do diskuse. Její přesvědčení je podle jejích slov liberálně socialistické.

Celostátní fórum, na kterém se bude nový předseda Pirátské strany zvolen, se uskuteční 8. ledna. Kromě Jany Michailidu a současného předsedy Ivana Bartoše kandiduje také senátor Lukáš Wagenknecht a předseda místního sdružení Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz.