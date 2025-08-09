Nepřipadáte si někdy jako v pohádce Jak stařeček měnil, až vyměnil? Začala jste u jednání se Stačilo!, pak jednala o kandidátkách s Andrejem Babišem, následně jste měli jít do voleb sami a skončili opět u Stačilo! Ovšem zjevně za horších podmínek, než byly na začátku roku.
Když jsem kandidovala na sjezdu SOCDEM, řekla jsem, že musíme spojit síly, aby nepropadly hlasy sociální demokracie a neopakoval se scénář z roku 2021. Jak v životě, tak v politice, když hledáte řešení, tak je někdy ta cesta klikatá. Jsem ráda, že sociální demokracie pomůže poslat Fialovu vládu na smetiště.
Znovu. Kdybyste v únoru jednání se Stačilo! neukončila s tím, že nejsou levicoví, ale antisystémoví, mohli jste mít asi na kandidátkách lepší obsazení a nemusela jste marně vyjednávat s Babišem a následně se snažit sestavit samostatné kandidátky, ne?
Nemám ráda spekulace, co by, kdyby. Kdybychom se v únoru dohodli, čelili bychom půl roku obrovským útokům od vládních stran a jejich médií. Možná by to spoustu voličů odradilo a zůstali by doma a nešli volit, protože nemají důvěru v politiku. A i teď vidíme, že ta vládní propaganda proti všem politickým subjektům, které si – světe div se – dovolily proti pětikoalici kandidovat, je hodně za čarou. Za druhé, potřebovali jsme se programově sblížit. Za toho půl roku se toho stalo strašně moc. Stačilo! třeba začalo razantně řešit socioekonomická témata, což jsme celou dobu chtěli, a konečně se v tomto ohledu shodujeme. Za toho půl roku nám také EU i NATO zmutovaly před očima. Co se nyní děje, napomohlo naší spolupráci.
V tuto chvíli je nás něco přes tři tisíce sociálních demokratů, odešlo asi 1 300 lidí.