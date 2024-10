SOCDEM se musí dát dohromady, říká Maláčová. Nevyloučila spolupráci se Stačilo!

„Chci, aby se naši případní spojenci zajímali o to, že lidé nemohou sehnat doktora, že platí neuvěřitelné částky u zubaře, že rodiny platí strašné peníze za doučování dětí, že se dětem zhoršuje duševní zdraví, že se nehýbou, že nás tato vláda zadlužuje, že se nám všem daří hůř,“ řekla Maláčová v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Komentovala také možné spojenectví s koalicí Stačilo!, jejíž součástí jsou i komunisté a se kterou se rozchází v některých zahraničních otázkách. „Budeme se muset domluvit na těch prioritách. Já to říkám celou dobu, domácí politika má přednost, protože tam máme ty největší problémy,“ uvedla předsedkyně SOCDEM.

„Pokud bychom se Stačilo! vyjednávali o případné předvolební spolupráci, budeme je přesvědčovat, že domácí problémy jsou v tuto chvíli akutní a urgentní, nebo o odsunutí těch priorit,“ dodala Maláčová s tím, že pro sociální demokraty je ukotvení v EU a NATO důležité.

Věnovat se v současnosti chce ale především samotné SOCDEM jako straně. „Chci se zaměřit na to, abychom se jako sociální demokraté dali dohromady, vše ostatní musí počkat,“ sdělila v rozhovoru. Připravují se podle ní výjezdy do regionů. „Dlouho jsme to zanedbávali,“ dodala.

„Když někdo pracuje, má se slušně uživit“

Podle Maláčové je nutné se více zaměřit na domácí politiku. Vláda Petra Fialy se totiž spíše soustředí na tu zahraniční, tvrdí předsedkyně.

„Myslím si, že ji často používají, aby odváděli pozornost od domácích problémů, protože Fialova vláda nezvládá hospodařit, nezvládá řešit ekonomické problémy této země, a tak se často vymlouvá na zahraničí,“ řekla Maláčová. „Často vytváří umělé konflikty. Viděli jsme to dobře na roztržce se slovenskou vládou, a to musí skončit.“

Vládě například vyčetla, že inflaci jenom přihlížela. „Měli v ten moment jednat. Druhou věcí je hospodářský růst. Pan ministr financí stále ještě nechápe, že jeho hlavním úkolem je, aby v Česku byl hospodářský růst. A státní rozpočet je pouze nástroj k tomu, abychom v Česku ekonomicky rostli a ekonomicky se rozvíjeli. Má na to prostředky, má si stanovit priority a do nich investovat,“ kritizovala Maláčová.

„Ministr práce a sociálních věcí by si měl konečně uvědomit, že je ministrem práce. To znamená, že když v Česku někdo pracuje, tak se má uživit, a to slušně,“ pokračovala.

„První věc, kterou panu Jurečkovi nikdy neodpustím, je to, že nepochopil, že nemá osekávat důchody a nemá brát lidem, kteří celý život odváděli do systému a chtějí mít klidné stáří. On obere důchodce a místo toho, aby se ty peníze někde objevily, tak ani nepohlídá to, abychom se nepropadli v reálných mzdách,“ prohlásila předsedkyně SOCDEM.