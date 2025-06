Kdy jste se nakonec rozhodla jít s informací o rakovině ven?

Už to bylo nesnesitelné. Byla jsem neustále kritizovaná kvůli účesu, který jsem měla. Ač jsem do toho investovala spoustu peněz, tak moje vlasy – vlastně i před tím moje vlastní vlasy – byly vždycky problém. Měla jsem jít v neděli do polední televizní debaty a snažila jsem se o vlasy pečovat, ale z nějakého důvodu se úplně zničily.

Bylo to nepříjemné. Myslela jsem si, že to půjde spravit, ale těsně před debatou jsme s kolegy dospěli k tomu, že to nepůjde. Byla neděle, všechno zavřené – takže jsem si musela vzít zpátky starou paruku. Bylo mi jasné, že to zase vyvolá vlnu spekulací.

A tehdy jsem si řekla, že debatu prostě absolvuju a pak půjdu s pravdou ven. Ten tlak, komentáře, urážky… už toho bylo příliš. Dopadalo to i na moji rodinu – maminka pořád čelila dotazům, sestra taky, dokonce i můj syn… Bylo to složité.

Takže rozhodnutí nakonec nebylo těžké?

Nebylo. Konečné rozhodnutí padlo během několika minut. Srovnala jsem se s tím. Myslela jsem si, že to nebudu komentovat, nějak to zvládnu a nikdy se k tomu nebudu vracet. Ale pak přišla tato situace a rozhodnutí padlo rychle – a pak přišla úleva.

Jaká byla reakce okolí? Od médií, veřejnosti, vašeho bezprostředního okolí?

Přišla podpora a byla obrovská. Opravdu obrovská: solidarita, tisíce zpráv, a to třeba i od lidí, kteří si nějak sehnali moje číslo a napsali mi, co pomohlo jim, když s touto nemocí bojovali. Mnozí mi vyjádřili podporu i v tom, že jsem se rozhodla pracovat, být aktivní.

Každý, kdo si takovým onemocněním prochází, zažije nejdřív vlnu lítosti a pak vlnu nevyžádaných rad: každý najednou ví, co byste měl dělat, co by dělal na vašem místě on. Spousta lidí mi psala, jak se oni sami cítili a že mě chápou. Mnozí byli i hodně překvapení, protože jsem se to opravdu snažila tajit. Věděla to jen moje nejbližší rodina. A třeba v práci si toho nikdo ani nevšiml. Kdyby nebylo vlasů, pravděpodobně bych s tím ani ven nešla.

A jak se cítíte teď?

Cítím se velmi dobře. Snažím se myslet pozitivně. Práce mi hodně pomáhá. A pevně doufám, že budu brzy zdravá.

Na léčbu reaguji výborně

Procházíte teď léčbou – jak to vypadá s prognózou?

Léčba není jednoduchá, ale klíčové je, že – jak říkají lékaři – reaguju výborně. Výsledky jsou skvělé, a to je nejdůležitější.

Jak dlouho bude ještě léčba trvat?

To nevím. To člověk nikdy neví. Pevně doufám, že to bude brzy za mnou.

A budete konkrétnější s diagnózou?

To ne. Omlouvám se. To je velmi intimní záležitost.

Samozřejmě držím palce, ať to překonáte co nejdřív. Změnila tahle zkušenost vaše priority – v životě, v politice?

Hodně věcí mi to potvrdilo. Člověk opravdu neví, co mu život přinese. A já si uvědomila, že moje politické uvažování je správné. Síla SOCDEM spočívá v tom, že si lidi mají pomáhat. Když se můžete spolehnout na ostatní, usnadní vám to v těžkých okamžicích život – a mentální podpora je úplně zásadní. Cítím se v této věci jako sociální demokratka utvrzená.

A jinak mi to osobně přineslo hodně nadhledu. Člověk si řekne: nebudu brát politiku na lehkou váhu, protože ovlivňuje životy lidí. Ale zároveň získáte obrovský vnitřní klid.

Ukázalo vám to i něco o lidech ve vašem okolí? Kdo vás nejvíc podržel? Od koho jste čerpala nejvíc energie?

Byla to nejbližší rodina: mamka, taťka, sestra, bývalá tchyně – maminka exmanžela. Ale úplně největší podporu mám od svého přítele. Bez něj bych se asi zbláznila.

A co exmanžel – jak funguje vaše spolupráce?

Myslím, že co se týče našeho syna, tak to funguje. A to je fajn.

Jak vás tahle zkušenost proškolila, co se týče fungování českého zdravotnictví? Funguje dobře?

Myslím, že české zdravotnictví funguje navzdory vládě a navzdory politice. Všichni ti lidé v systému jsou skvělí, velmi profesionální. To, co se často zdravotnictví vytýká – tedy přístup a ochota – tak jsem vnímala velmi pozitivně. Opravdu tam je snaha pomáhat lidem.

Co byste ve zdravotnictví změnila – víc peněz, víc lidí?

Podle odborníků peněz není málo – problém je, že se musí ucpat díry a lépe se s nimi hospodařit. Je to podobné jako v obraně – potřebujeme udělat pořádek. A hlavně lépe ocenit lidi. Lidi jsou základ veřejné služby. Vidíme, že kvůli fyzické i psychické náročnosti nám lidé z oboru utíkají jinam nebo třeba odcházejí do zahraničí. Potřebujeme víc investovat do lidské práce samotné.

A přála bych si také, aby bylo zdravotnictví méně komercializované. Když slyším ministra Válka mluvit o nadstandardech… Vždyť přece známe ten fígl. Zničíte standard a uděláte z nadstandardu novou normu. To je osvědčená cesta k privatizaci a rozkradení. Musíme to nazývat pravými jmény. Největší úkol příští vlády bude ochránit zdravotnictví před finančními žraloky.

Proč jdeme do voleb sami

Sociální demokracie kandiduje ve volbách do Sněmovny samostatně. Nevyšly vám projekty těsnější spolupráce se Stačilo ani s Přísahou. Ale preference se v průzkumech drží stále nízko, kolem tří procent.

Předně je důležité, že padlo definitivní rozhodnutí: do voleb jdeme samostatně. Všechny ty spekulace nás oslabovaly a to už skončilo. To ale neznamená, že půjdeme úplně sami – to prosím rozlišujme. V příštích dnech budeme představovat konkrétní jména osobností na našich kandidátkách. Připomínám, že v posledních krajských volbách jsme měli pět sociálnědemokratických lídrů, kteří uspěli. Doufám, že je využijeme i ve sněmovních volbách.

Chceme oslovit i nové tváře, včetně levicových osobností a intelektuálů mimo sociální demokracii. Chci, aby pestrost společnosti byla vidět i na našich kandidátkách. Bude to hezký mix – a nepochybuji, že lidé vnímají, že sociální demokracie ve Sněmovně chybí. To, že tu máme extrémně nízké mzdy, je důsledkem toho, že tu chybí síla, která by se zastávala normálních pracujících lidí.

A co bude hlavním předvolebním tématem sociální demokracie?

Na to je jednoduchá odpověď: člověk. Nemáte pocit, že člověk a jeho problémy se z české politiky úplně vytratily? Tady se řeší všechno možné – jen ne občan, daňový poplatník a jeho starosti. A my to chceme vrátit zpátky. A chceme to udělat laskavou formou. Mě překvapuje, zvlášť teď, když sama čelím zdravotním problémům, jak často v politice narážíte na postoj, že „tohle nejde“.

Politika by přece měla být právě o tom: pojmenovat problém, diskutovat různé přístupy a hledat řešení. A to by mělo být předmětem politického souboje. Ale místo toho tu máme hádky, okřikování, zesměšňování a každá druhá věta je: to nejde. To bych chtěla změnit. A myslím, že to je úkol pro sociální demokracii.

Vždyť to jde všude kolem nás – podívejte se třeba na Polsko. To mě fascinuje. Bylo na titulní straně listu „The Economist“ jako příklad úspěchu. Ve všem se jim daří. Dříve jsme se na Poláky dívali s despektem – a najednou je z nich velmoc. Daří se jim, mají vyšší životní úroveň. Předbíhají nás. A jejich vláda dělá to, o čem ta naše jen mluví. A to bychom měli řešit: abychom už neměli neschopnou vládu.

Ale i sociální demokracie má přece odpovědnost za minulé vlády. Vy sama jste byla ministryní práce a sociálních věcí.

Nepovažuju svoji účast ve vládě Andreje Babiše ani na minutu za chybu. Naopak – dostala jsem příležitost prosazovat politický program sociální demokracie a my jsme ho navzdory covidu prosadili beze zbytku. Zrušili jsme karenční dobu, zavedli jsme proplácení nemocenské, po patnácti letech jsme prosadili náhradní výživné i elektronickou neschopenku.

Za nás rostly mzdy i důchody. Zavedli jsme výchovné – slíbila jsem to a dodržela jsem to. Ocenili jsme ženy, které celý život pracovaly a k tomu vychovaly další generaci. Takže se opravdu nemám za co omlouvat. Politika je o tom, že zlepšíte lidem život. A když to, co slíbíte, opravdu prosadíte – a to já jsem udělala.

Kdybyste ve volbách uspěli, šli byste znovu s Andrejem Babišem do vlády?

Jde o to prosazovat to, co považujeme za klíčové. Máme připravených sedm programových jistot a také vizi Česko 2035. Největší problémy Česka dnes jsou tyto: extrémně nízké mzdy, drahé bydlení, drahé potraviny, vysoké ceny energií, nízká porodnost – nejnižší od Marie Terezie – a také úplná absence hospodářské politiky státu. Náš ekonomický model se vyčerpává. Máme každoročně stovky miliard korun deficitu – a nikdo to ani nevnímá jako problém.

Další věc: lidé přece nevydrží pracovat do 67 let. Tahle vláda to ví, a stejně to prosadila. Ale ví se, že ti lidé budou častěji marodit, půjdou do invalidních nebo předčasných důchodů – a skončí na dalších dávkách, zejména na bydlení. Je to obrovská nespravedlnost. Chci věk odchodu do důchodu snížit na 65 let – ale i to je moc. Proto navrhujeme prarodičák: tedy ženy by šly za každé vychované dítě o rok dřív do důchodu. Navíc nastupuje umělá inteligence – a ta zcela promění trh práce. A tahle vláda o tom evidentně nemá ponětí.

Kde na to vzít? Zdanit nejbohatší

Ale logická otázka je – kde na to všechno vezmete?

Tak, jak se to dělá na Západě. Náš daňový program má tři desítky bodů. Chceme lépe vybírat daně a zdanit nejbohatší. Dnes z naší země odtékají stovky miliard – dividendy, transferové ceny. A to všechno dělají nadnárodní firmy. Zahraniční kapitál vítáme – potřebujeme ho. Ale měl by se chovat tak, jako se chová ve svých domovských zemích.

Co to je za firmy, které byste chtěli zdanit?

Důležité jsou podle mě sektory – klasicky: telekomunikace, bankovnictví – tam jsou největší zdroje. Víte, že jsme měli pokles ekonomiky, ale banky měly rekordní zisky – dokonce vyšší než před covidem.

A pak je to skutečně o velikosti. Tahle vláda si dovoluje jen na malé firmy a pracující – dokonce si troufla i na živnostníky. Je to strašná nespravedlnost. Čím menší je aktér, tím nespravedlivější vůči němu tahle vláda je. Podívejte se, jak dopadla jejich windfall tax, tedy daň z nadměrného zisku: sami si naplánovali výnos a pan ministr Stanjura se nakonec sekl o 60 miliard, ve své vlastní dani.

Příští vláda musí okamžitě snížit zdanění práce a valorizovat daňový bonus. Každý pracující by tak měl o tisíc korun měsíčně víc. To pomůže. Omezí to šedou ekonomiku, podpoří to zaměstnanecký poměr, lidé nebudou tolik utíkat do dohod nebo do švarcsystému. Dnes totiž zdaňujeme nejvíc ty s nejnižšími příjmy – což je absurdní. Daňový mix je strašně nespravedlivý a úplně zaseknutý ve 20. století.

U sociálního pojištění navíc existují stropy – tam je systém taky regresivní.

Ano, to víme, a i to máme jako programový bod. Ale začala bych hlavně daňovým bonusem – na tom je shoda napříč spektrem, jen na to nikdo nemá odvahu.

Ale když sáhnete na zisk nadnárodním korporacím, nečekáte silný protitlak? Jejich odchod z Česka? Mají silný lobbing.

To přece není nepřátelský útok nebo třídní boj. Jde o narovnání podmínek. Aby tahle země nebyla jen ždímaná ze všech stran. Chceme, aby byl systém spravedlivější. Neustále mluvíme o jednotném trhu, o tom, že hranice mezi Západem a Východem už neexistují. Tak ať se to odrazí i v ekonomice.

Jak se podle vás v tomto ohledu změnila česká společnost? Proč už na první pohled nezabírají klasická sociálnědemokratická témata?

Bitcoinová aféra to ukazuje naprosto jasně – lidi už nevěří, že politika je nástrojem změny. Snaží se uzavírat do svých životů, často jsou přetíženi, frustrovaní a už nevěří slibům.

Tahle vláda nastoupila s tím, že nebude zvyšovat daně, nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, bude investovat do školství... Mám pokračovat? Ale to všechno padlo. Před prezidentskými volbami pan premiér Fiala říkal, že není důvod zvyšovat věk odchodu do důchodu – a pak s tím přišli. To byl přece obrovský podvod – a bude to mít dlouhodobé důsledky pro důvěru ve stát i politiku.

Premiér ani ministři neumí pořádně anglicky

A co zahraničněpolitické zakotvení České republiky? Sociální demokracie přivedla zemi do NATO i EU – nebude to zpochybňovat?

Ano, jsme proevropská strana. Ale to neznamená, že Bruselu všechno odkýváme – tak, jak to dělá vládní koalice. Pro mě je západní zakotvení samozřejmost. Ale nemusím si to dokazovat tím, že všechno schválím.

Naopak – kritický přístup a prosazování zájmů Česka by mělo být denním chlebem každého politika. To neustálé opakování slov „jsme proevropští“, bez jakýchkoli činů, už lidi štve. A já se jim nedivím. Mám spoustu přátel ve strukturách EU a ti mi říkají, že zástupci Česka a Slovenska jsou zvláštní tím, jak doma říkají jednu věc a v Bruselu něco jiného. Bojí se prosazovat to, za co jsou placeni. A to se musí změnit.

Myslím, že s tím souvisí i to, že představitelé téhle vlády neumí pořádně cizí jazyky. Když slyšíte mluvit anglicky pana premiéra nebo paní ministryni Černochovou – možná si zvládnou objednat kafe, ale tím to končí. Kvůli tomu pak působí submisivně. Ale my už nejsme nováček. Jsme členy EU dlouho. Jsme prozápadní, proevropští – ale kývat nebudeme.

Aktuálně řešíme bitcoinovou kauzu. Mluví se o možném pádu vlády. Co na tuto aféru říkáte?

Za mě tři poznámky. První – velmi zvláštní role ministra Víta Rakušana. Buď je to ministr vnitra, který neví, co se kolem něj děje, ačkoliv má pod sebou rozvědku, policii i NCOZ – a přitom jde o věc, kterou vyšetřuje FBI. A on tvrdí, že o ničem nevěděl. Anebo to ví a pak nám lže, aby se z kauzy stáhl. A obě tyto možnosti jsou špatně.

Druhá věc – pan Fiala měl nálepku slušňáka, ale o tu přišel. Neustále se ohání Západem, ale západní politická kultura je jinde. Jak je možné, že týden po vypuknutí skandálu svolává Bezpečnostní radu státu a ptá se tajných služeb, co se vlastně stalo? To měl udělat před tím.

A třetí věc – kdybych jako ministryně chtěla prosadit jakýkoli sporný bod, nechala bych ho schválit vládou. Kvůli právní jistotě. A jak to, že to zkušený politik jako Pavel Blažek neudělal?

To jsou věci, které přece mají projít mezirezortním připomínkovým řízením – a ne že si to ministr financí, premiér a ministr spravedlnosti řeknou někde na chodbě. Sledovali jsme mimořádnou schůzi, kde opozice požaduje demisi vlády – a já si myslím, že už to ani není potřeba. Protože ten skutečný premiér už vlastně rezignoval.

Myslíte to ironicky? Máte na mysli Pavla Blažka?

Ano. Vychází mi z toho, že to celé držel v ruce on – a že ani nepotřeboval zbytek vlády. A panu Fialovi to ani nepřijde divné. Pět dní po vypuknutí skandálu říká, že ani neví, co to jsou bitcoiny, a že se o to vlastně ani nezajímá. Takže ano – pan premiér vládu neřídí. A skutečný premiér – Blažek – už skončil. Nechme je prostě těch pár měsíců dovládnout.

Kdybyste uspěli ve volbách, s kým byste si dokázali představit vládu?

To bych nechala až na výsledek voleb, ale je jasné, že bychom šli do vlády jen v případě, že prosadíme do programu naše klíčové body. A těmi jsou důchody, platy ve veřejné sféře a dostupné bydlení.

Které kroky vlády Petra Fialy byste v tom případě zrušili jako první?

Věk odchodu do důchodu. Dostat ho zpět na 65 let. Lidé jsou v průměru zdraví do 62, pak už je to těžké. Změnila bych i valorizaci důchodů – vrátit se k tomu, co platilo v roce 2021, když jsem odcházela z úřadu. To je podle mě jedna z největších nespravedlností: lidé, kteří celý život pracovali a odváděli peníze do systému, by neměli být první obětí toho, že tahle vláda neumí hospodařit.

A pak je tu celá řada dalších věcí v sociální oblasti. Je potřeba narovnat platy ve veřejné sféře – chápu, že peněz je málo, ale nejde to stále řešit na úkor pečujících profesí, kuchařek, hasičů nebo policistů. Jestliže nástupní plat policisty je 30 tisíc a očekává se, že bude riskovat život a zakládat rodinu, tak to přece nikdo nemůže brát vážně.

20 tisíc státních nájemních bytů ročně

Zmiňujete i krizi bydlení. Co byste v té oblasti udělali jako první?

Okamžitě bych začala řešit dostupné bydlení. To je podle mě časovaná bomba. Chceme, aby stát stavěl alespoň 20 tisíc nájemních bytů ročně. A ano, říkám stát – ne soukromý sektor, ne družstva, ne obce. Ty taky mají hrát roli, ale stát musí převzít hlavní odpovědnost.

Takže stát má přímo stavět nájemní byty?

Ano, nájemní byty bez zisku. To je klíč. Díky tomu budou ceny nižší. Víte, že průměrný měsíční nájem u veřejných bytů ve Vídni je kolem 12 tisíc korun? A to mají Rakušané dvojnásobné platy. Tam je běžné, že lidé dávají za bydlení pětinu, maximálně čtvrtinu svých příjmů. To je model, který funguje už 120 let – udržuje ceny bydlení dostupné pro všechny. A nic efektivnějšího zatím nikdo nevymyslel. A když se podíváte, že vláda vydá letos 22 miliard na dávky na bydlení, tak to jsou peníze vyhozené z okna, které navíc ceny ještě zvyšují. My máme 303 tisíc domácností na dávkách na bydlení. To je alarmující. Stát musí jednat.

Na závěr se vrátím k úvodnímu tématu – vašemu onemocnění: kdy jste naposledy zažila něco, co vám přineslo čistou radost?

Včera. Učím se štěstí jako dovednost. Myslím, že by se to mělo učit i na školách – stejně jako výživa nebo fitness. Snažím se radovat z maličkostí a aktivně na tom pracuju.

Jak se člověk naučí být šťastný?

Radovat se z malých věcí. Není to složité, ale musíte to trénovat. A když se to člověk naučí, zjistí, že to skutečně funguje.