Neplatíš? Nebude fotbal. Maláčová chce zatlačit na neplatiče výživného

Proti neplatičům na děti je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové potřeba postupovat radikálně. Omezila by jejich koníčky a posílala je na nucené brigády. „Myslím si, že řešením by mohly být náramky pro domácí vězení, aby neplatiči mohli maximálně chodit do práce a pak hned domů,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES.