Maláčová: Vláda nesmí pokračovat. Náš protivník je předseda ODS, ne Konečná

Po debaklu ve volbách do Evropského parlamentu čeká sociální demokraty krátce po podzimním klání o kraje a Senát volební sjezd. Do vedení SOCDEM – která je podle ní úplně „na dně“ – by se mohla vrátit bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. V rozhovoru pro MF DNES kromě jiného říká i to, že by chtěla posílit pravomoci předsedy a vytvořit ve straně jakousi „nucenou správu“.