Tohle se fakt nepovedlo, sepsula Černochová Zelenského za kritiku Poláků

„Otevřeli jsme dočasný námořní vývozní koridor. Pracujeme na zachování pozemních tras. Je znepokojivé, že někteří v Evropě si hrají na solidaritu v rámci politického divadla – z obilí dělají thriller. Může se zdát, že se drží vlastních rolí. Ve skutečnosti však pomáhají připravovat scénu pro herce z Moskvy.“ To jsou slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve středu v OSN.

„Polsko mám díky rodičům jako druhý homeland, takže si dovolím jeden komentář, protože mě mrzí urážení Poláků, které tady teď čtu. Znám jejich mentalitu. Znám sebe sama. Hrdí, pyšní, bojovní a stateční lidé, kteři na sebe nenechají nikoho řvát a poroučet si. To je historií ověřený postulát. Dneska se vyjádření ukrajinského prezidenta presidenta vůči Polsku fakt nepovedlo, sorry,“ uvedla Černochová ve svém příspěvku. A pokračovala.

„A aby toho nebylo málo, tak kvůli obilí podala v úterý Ukrajina ještě i stížnost k WTO na Polsko, Slovensko a Maďarsko. No stalo se. První dvě země jsou ve volebním finále a těžko se bude jejich občanům vysvětlovat, že rok a půl opravdu hodně intenzivně pomáhají zemi, která na jejich zemi – cca 2 až 3 týdny před jejich ultrazásadními volbami, podává stížnost ke Světové obchodní organizaci a ještě jim president veřejně nadá v UN. To se voličům vysvětluje opravdu těžko,“ uvedla ministryně.

„Někdy je třeba odhodit pýchu a sednout si zase ke stolu, přijmout omluvu, vyslovit omluvu, nadechnout se a jít dál. Musí se to stát brzy. A já o to všechny strany moc a moc prosím. Když se to nestane, prohrajeme úplně všichni,“ uzavřela.

Kyjevu se nelíbí rozhodnutí Varšavy pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí. Stejný krok oznámilo i Slovensko a Maďarsko. Ukrajina kvůli tomu podala stížnost u Světové obchodní organizace (WTO) a její prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém úterním vystoupení na Valném shromáždění OSN těmto zemím vyčetl, že nepřímo napomáhají Moskvě. Polsko reagovalo předvoláním ukrajinského velvyslance a premiér Mateusz Morawiecki ve středu uvedl, že jeho země „už nedodává Ukrajině výzbroj“.

Polské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ukrajinského velvyslance a vyjádřilo důrazný protest proti výrokům ukrajinského prezidenta. Ukrajinská diplomacie v reakci na polský protest vyzvala Varšavu, aby se oprostila od emocí a začala konstruktivně jednat o řešení sporu.

„(Náměstek ministra zahraničí Pawel Jablonski) vyjádřil důrazný protest polské strany proti prohlášením prezidenta Zelenského na Valném shromáždění OSN a tvrzením, že některé země Evropské unie předstíraly solidaritu a přitom nepřímo podporovaly Rusko,“ uvedlo ve středu polské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Během schůzky ukrajinský velvyslanec znovu vysvětloval ukrajinské stanovisko ohledně nepřijatelného polského jednostranného zákazu na dovoz ukrajinského obilí. Poukázal také na nekorektní srovnání, které vůči Ukrajině učinil polský prezident během návštěvy New Yorku,“ uvedl na facebooku mluvčí ukrajinské diplomacie Oleh Nikolenko. Vybídl polskou stranu, aby bez emocí posoudila ukrajinský návrh na řešení sporu o obilí, který by se mohl stát základem pro konstruktivní jednání.

Prezident Andrzej Duda před polskými novináři v New Yorku hájil polský zákaz a přirovnal Ukrajinu k tonoucímu, na kterého si i ten, kdo mu chce pomoci, musí dávat pozor, aby jej nestáhl do hlubin, protože pak žádná pomoc nebude

Polsko patří k výrazným podporovatelům Ukrajiny, která se už přes rok a půl brání ruské invazi. Zákaz dovozu zdůvodňuje snahou ochránit vlastní zemědělce, kteří by jinak museli čelit levnější produkci z Ukrajiny.

Polsko ovšem také v půli října čekají klíčové parlamentní volby a vláda se snaží udržet si hlasy venkova, který v dřívějších volbách hlasoval převážně pro vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS).

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinský prezident v projevu v OSN především obvinil Rusko, že používá potraviny a jejich nedostatek na světových trzích jako zbraň a ohrožuje tak nejenom Ukrajinu, ale celé mezinárodní společenství. Moskvu kritizoval za to, že kromě běžných zbraní se pokouší vydírat světové trhy i „nedostatkem potravin“, přičemž výměnou požaduje „uznání některých, ne-li všech dobytých území“.

Rusko v červenci odstoupilo od dohody umožňující vývoz obilí z ukrajinských přístavů u Černého moře.